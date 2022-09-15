نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة السكر والليمون لازالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كنت تسعين إلى التخلص من الشعر الزائد من الجسم بطرق منزلية سهلة وبسيطة، وبأقل شعور بالألم، فعليك إتباع الطرق الآتية، والتي تعتمد على استخدام السكر والليمون بشكل رئيسي، حيث يعمل السكر على إزالة الخلايا الميتة الموجودة على سطح الجلد، بينما يساهم الليمون في تنعيم البشرة، وتفتيحها بشكل فوري من أول مرة. وصفة السكر والليمون لازالة الشعر ملعقة من عصير الليمون.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان من الماء. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء يصلح لوضعه على النار.

ضعي الوعاء الذي يحوي المكونات على النار، واتركيه حتى يتحول بدوره إلى عجينة طرية ومتماسكة القوام.

ثم ارفعي الوعاء من على النار، وانتظري حتى تهدأ العجينة وتبرد قليلاً.

ابدئي بفرد جزء مناسب من العجينة وهي دافئة نسبياً على إحدى مناطق نمو الشعر الزائد في اتجاه نمو الشعر.

ثم قومي بنزع العجينة في عكس نمو الشعر.

أعيدي تكرار العملية السابقة بلطف على نفس المكان، حتى تزيلي كل كمية الشعر الزائد.

وبعد الانتهاء من إزالة الشعر من الجسم، قومي بدهن المناطق بكمية مناسبة من جل الصبار. وصفة الليمون والسكر لازالة الشعر كوب من السكر الأبيض.

نصف ليمونة طازجة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير قومي بإضافة الماء إلى السكر في وعاء واحد مناسب الحجم.

ثم ضعي الإناء على النار، وانتظري حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

ارفعي الخليط من على النار، ثم ابدئي بإضافة عصير الليمون والملح إلى الخليط،وأعيده إلى النار، مع التقليب المستمر حتى يتحول الخليط الناتج إلى اللون البني.

قومي برفع الإناء من على النار، ثم قومي بفرد العجينة الناتجة في طبق مسطح، حتى تبرد بشكل كبير، بعد مزجها بالقليل من الماء البارد.

قومي بتبليل يديك، ثم ابدئي بدعك عجينة الحلاوة بشكل مستمر باستخدام أصابعك، حتى يصبح قوامها متماسكاً، ولا تلتصق باليد.

استمر في دعك العجينة جيداً، حتى يتحول لونها إلى اللون الأفتح.

ومن ثم ابدئي بفردها على المناطق المراد إزالتها، ونزع الشعر في عكس اتجاه نموه.

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