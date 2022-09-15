نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء وموردة.. طريقة عمل مقشر البيكنج بودر الطبيعي وأزيلي الجلد الميت والبقع وفتحي لونك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريدين التعرف على طريقة عمل مقشر البيكنج بودر فسوف نشرح لك الطريقة في هذا المقال بشكل تفصيلي، فإن مقشر البيكينج باودر أحد أنواع المقشرات التي انتشرت في الفترة الأخيرة وكان لها نتائج فعالة، حيث أنه يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت بالإضافة إلى التخلص من الرؤوس السوداء المزعجة، ولكن لكي تحصلين على هذه الفوائد لابد من تحضيره بشكل صحيح، وهذا ما سوف نشرحه لك اليوم.

طريقة عمل مقشر البيكنج بودر

إذا كنت تريدين الحصول على بشرة صافية وخالية من الشوائب والرؤوس السوداء فكل ما عليك فعله هو تطبيق الوصفة التي سوف نعرضها لك في الفقرة القادمة.

مقشر البيكينج باودر

وأخيرا سيصبح وجهك أكثر نضارة وسوف تكون بشرتك أكثر حيوية وإشراق فقط مع هذه الوصفة:

المكونات

بيكينج باودر بمقدار ١ ملعقة.

شوفان بمقدار ٢ ملعقة.

كمية من الماء.

طريقة التحضير

قومي أولا بوضع كلاً من البيكينج باودر والشوفان مع بعض في وعاء صغير ونظيف ثم قلبيهم جيداً مع بعض.

أضيفي الماء على المكونات بالتدريج حتى يصبح الخليط قوامه كريمي ومتماسك ويجب أن يتم تقليبه جيداً.

قبل وضع الماسك على الوجه يجب ترطيبه بالماء بعض الشيء ومن ثم البدء في فرده جيداً على الوجه بالكامل.

يترك لمدة ١٥ دقيقة ثم تقومين بفركه بحركات دائرية خفيفة على ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

غسول البيكينج باودر

من الممكن أن تستخدمين البيكينج باودر كغسول لبشرتك وسوف يعطيكي النتائج التي ترغبين بها، وطريقته تكون:

قومي أولا بوضع الماء جيدا على وجهك بالكامل ليصبح الوجه كله مبلل.

في الخطوة التالية يُمزج البيكينج باودر على الوجه مع الماء ويتم فركه بحركات دائرية على كل الوجه لمدة دقيقة.

بعد الإنتهاء من فرك الغسول يتم غسل الوجه بالماء البارد ومن الأفضل استخدام مكعب ثلج وتمريره على بشرتك لكي تغلق مسام البشرة جيدا.

وبذلك نكون استطعنا شرح طريقة عمل مقشر البيكنج بودر بشكل تفصيلي بالإضافة إلى غسول البيكينج باودر الفعال في تنظيف الوجه، فعند الانتظام على هذه الوصفات سوف تلاحظين الفرق بنفسك ولن تحتاجين الى الذهاب لمراكز التجميل مرة أخرى.