نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكعوب ناعمة كالحرير.. التخلص من تشققات الكعبين بطرق منزلية سهلة وودعي جلسات البادكير المُكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحثين عن طريقة من أجل التخلص من تشققات الكعبين فنحن سوف نقدم لك اليوم الطريقة الأمثل للحصول على كعبين ناعمين بدون أي تشققات أو قشور أو جلد ميت، فهذه المشكلة يعاني منها الكثير من النساء والرجال وبالأخص في فصل الشتاء بسبب الجفاف الذي يحدث في بشرتنا وفي الأغلب لا زلنا لم نجد الحل الفعال لهذه المشكلة، ولكن اليوم وبعد تجربة الوصفة التي سنقدمها لك لن تعود التشققات مرة أخرى.

التخلص من تشققات الكعبين

هناك وصفتين لهما فعالية كبيرة في القضاء على تشققات القدمين مع الاستمرار وهما من مواد طبيعية ونتائجهم ستكون مرضية جداً لكي، وسوف نعرضهم عليك في الفقرات القادمة.

الليمون لتشققات القدمين

من الممكن أن تكون هذه المرة الأولى التي تسمعين فيها عن فعالية الليمون في القضاء على التشققات، نعم وسيتم ذلك من خلال المكونات التالية:

المكونات

عدد ١ ليمونة كبيرة.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

جوارب سيليكون للقدمين.

طريقة الاستخدام

قومي بقطع الليمونة الواحدة إلى نصفين متساويين.

قومي بفرك نصف الليمونة على كعب قدم واحدة حتى يتم إفراغها بالكامل من

الليمون ثم قومي بتطبيق هذه الخطوة مرة أخرى باستخدام النصف الآخر على الكعب الآخر.

اتركي الليمون على الكعبين لمدة ٣٠ دقيقة فقط لا غير.

بعد مرور ٣٠ دقيقة قومي بشطف رجليك جيداً من الليمون.

في الخطوة التالية يتم وضع طبقة خفيفة من زيت جوز الهند على الكعبين ثم قومي بارتداء جوارب السيليكون حتى الصباح.

ثمرة البابايا لتشققات الكعبين

تحتوي البابايا على انزيم يساعد في التخلص من الجلد الميت والتشققات ويعيد البشرة كما كانت:

المكونات

١ ثمرة بابايا.

عدد ١ ليمونة.

طريقة الاستخدام

يتم خلط لب ثمرة البابايا مع عصير الليمونة جيداً مع بعض.

يوضع الخليط على الكعبين لمدة ١٥ أو ٢٠ دقيقة.

يغسل الكعبين بعد ذلك بماء فاتر وتكرر هذه الوصفة كل يوم قبل النوم.

بعد تطبيق وصفة واحدة من هاتين الوصفتين تكونين استطعت التخلص من تشققات الكعبين بشكل نهائي وستصبح شكل رجليك جميلة وجذابة ولن تواجهين هذه المشكلة مرة أخرى، كما أنك لن تحتاجين إلى جلسات الباديكير المكلفة مرة أخرى