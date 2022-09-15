نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مربى المانجو في البيت أحلى من الجاهزة وسر العصير المنعش في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال فصل الصيف تتزايد الابتكارات والوصفات الخاصة بالمانجو ومنها مربى المانجو التي تلقى استحسان كبير من قبل العديد من الأشخاص، ففي خلال تلك الفترة من السنة يكثر هذا النوع من الفاكهة بجانب عدد من أنواع أخرى، ولكن تتعدد الوصفات الخاصة به حيث يمكن إعداد موس المانجو أو تورته المانجو كب كيك المانجو وعصير المانجو بالمشمش المعروف بفوائده الصحية الكثيرة والتي نتعرف عليها خلال مقالنا اليوم بالإضافة إلى طريقة عمل المربى الخاصة به.

طريقة عمل مربى المانجو

يمكن الاستفادة من المانجو المتواجدة بكثرة خلال فترة الصيف من خلال تخزينها أو بإعداد مربى خاصة بها، حيث بمكونات بسيطة للغاية ستحصلين على أشهى وأنضف مربى ومن صنع يديك، فقط عليكي تحضير المكونات التالية:

واحد كيلو من المانجو.

كوبان من السكر الأبيض.

ربع ملعقة من ملح الليمون.

ملعقتان من جيلي المانجو.

عصير نصف ليمون.

طريقة عمل مربى المانجو البيتي

في البداية يتم انتزاع قشرة المانجو وتقطيعها مكعبات صغيرة.

يتم إضافة كوبان من السكر وملعقتان من جيلي المانجو إليها ونتركهم جانباً حوالي نصف ساعة.

يتم وضع الخليط في وعاء وتركه على نار حتى الغليان ثم يتم تهدئة النار وتركه فوقها لمدة ربع ساعة.

نقوم بإضافة عصير الليمون وترك الخليط ربع ساعة إضافية.

بالأخير نقوم بإضافة ملح الليمون مع التقليب جيداً.

بالأخير نقوم بإضافة ملح الليمون مع التقليب جيداً. نقوم بغلق النار تماماً والانتظار حتى يبرد ثم وضعه بداخل برطمان نظيف من الزجاج محكم الغلق وتركه بالثلاجة لحين تناوله.

تحضير عصير المانجو بالمشمش

مكونات العصير سهلة ومتوفرة وخطوات التحضير من أسهل ما يكون، نستعرض أولاً المكونات ثم الطريقة:

المكونات

2 ثمرة مانجو متوسطة الحجم.

¼ كوب مشمش مسلوق أو مربى مشمش.

سكر حسب الرغبة.

ماء مثلج.

الطريقة