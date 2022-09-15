6 حبات فقط لتطويل الشعر للركب وزيادة كثافته بسرعه الصاروخ نتيجة روعه لازم تجربيا وتشوفي الفرق بنفسك

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عمر شويل - جدة 6 حبات فقط لتطويل الشعر للركب وزيادة كثافته بسرعه الصاروخ، الشعر هو من يظهر جمال المرأة واناقتها، لذلك تحرص جميع النساء على الاهتمام بصحة الشعر وسلامته ونحلم بالوصول إلى شعر طويل ومميز خالص من وجود أي مشاكل، فالشعر الكثيف والطويل هو حلم أي فتاة ولكي تحصلي على شعر جذاب يحب الاهتمام بتغذية الشعر والبعد عن استخدام الزيوت والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر. 6 حبات فقط لتطويل الشعر للركب وزيادة كثافته المكونات 6 حبات من الأسبرين.

كربونات الصوديوم.

كوب من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام نقوم أولاً بطحن الأسبرين ثم نقوم بإضافة الماء ابدا مع القليل من كربونات الصوديوم.

نقوم بعد ذلك بتدليك الشعر وتوزيع المحلول على الشعر بأكمله من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة على الأقل ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب. الخلطة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة المكونات عسل.

أسبرين.

بيضة.

فازلين. طريقة التحضير والاستعمال نحضر وعاء ونضع به البيض مع العسل ونخلط جيداً حتى يتجانسوا مع بعضهما البعض.

نقوم بعد ذلك بإضافة الأسبرين والفازلين ونخلط حتى تمتزج جميع المكونات.

نقوم بفرد الخليط على الشعر وتوزيعها من الجذور حتى الأطراف.

نترك الخليط لمدة ساعتين مع وضع فوطة مبللة بالماء الساخن على الشعر.

بعد مرور ساعتين نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو. أسرع وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه نحضر أقراص من الأسبرين مع عصير الليمون ونقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة القليل من المرطب.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع التدليك المستمر.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الخالي من أي مواد كيميائية حتى لا يضر الشعر.

يجب الاستمرار على تلك الوصفة مرتين أسبوعياً وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة.

يجب الاهتمام بالوصفات الطبيعية الفعالة والمميزة والبعد عن كريمات فرد وتطويل الشعر التي تتسبب في تساقط الشعر بشكل كبير وإلحاق الضرر به بشكل محلوظ وتقلل من نموه، وتقليل الفرصة من تطويله.

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