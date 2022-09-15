نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل صاروخي.. أقوي خلطة هندية لتطويل الشعر وإنبات الفراغات ووقف التساقط في 7 ليالي فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة أن الشعر الطويل يكون بمثابة حلم تحلم به جميع السيدات والفتيات وخاصة بعد توقف الشعر عن النمو وعدم نموه إلى جانب تواجد الفراغات بنسبة كبيرة في مقدمة الرأس وذلك بسبب تدمير الشعر بواسطة المياه المليئة بالرواسب والأملاح التي نقوم بغسل الشعر بها ، إلى جانب استخدام الشامبوهات الغير طبيعية وكريمات وزيوت الشعر رخيصة الثمن واستخدام الصبغات والبروتين ذات المواد الكيمائية الضارة مما جعل الكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن طرق سريعة وفعالة فكانت الوصفات الهندية هي الحل المناسب لتطويل الشعر فتعرف الوصفات الهندية بمدى قدرتها على تطويل الشعر والقضاء على التقصف والهيشان ونلاحظ دخول المكونات الهندية في جميع مستحضرات العناية بالشعر وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الخلطة الهندية للشعر.
مكونات الخلطة الهندية
تتكون تلك الوصفة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لتحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- ورق غار.
- روز ماري.
- حبة البركة.
- قرنفل.
- ماء.
- كركدية.
- كزبرة.
- فيتامين E.
طريقة تحضير الخلطة
تحضر تلك الخلطة بعد خطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الخلطة من خلال النقاط التالية.
- في البداية نحضر وعاء ونضع به الماء وبعض ورق الغار مع ملعقة من الروز ماري
- ثم نضع بعد ذلك ملعقة من القرنفل وأخرى من حبة البركة.
- ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
ثم بعد ذلك نضع ملعقة من الكركدية مع ملعقة من الكزبرة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نعمل بعد ذلك على رفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.
- ثم نرفعه بعد ذلك من على النار ونقوم بتغطيته جيدا حتى لا يفقد فعاليته الأساسية.
- ثم نعمل على تصفيته جيدا ونضع الماء الخاص به في وعاء.
- ثم بعد ذلك نضع عليه كبسولات من فيتامين E ،ونقلب المكونات جيدا لكي تتجانس.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط في بخاخ ونرش فروة الرأس بشكل جيد.
- نقوم برش الشعر بشكل يومي بهذا الخليط وسوف نلاحظ خلال فترة قصيرة مدى طول الشعر والتخلص من التساقط وإمتلاء الفراغات.
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