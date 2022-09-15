نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملى خبز الحليب الهش الطرى زي القطن للفطار والعشاء مغذى ومفيد للاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل خبز الحليب، حيث أن خبز الحليب من أكثر أنواع الخبز خفة ولذة ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا وقد يغنيك عن تناول وجبة غذائية كاملة ومتكاملة الأركان، وطريقة تحضير خبز الحليب في المنزل سهلة جدًا حيث أنها لا تكلفك الكثير وأفضل من خبز المخابز والمحلات حيث أنك تقوم بعمله في منزلك بنفسك وتعرف مصدر المقادير والأدوات التي تستخدمها في التحضير نظيفة ومضمونة على عكس الجاهز المجهولة المصدر.

طريقة عمل خبز الحليب في المنزل

مكونات عمل الوصفة:-

كوب كبير من الحليب السائل.

كيس خميرة فورية.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

دقيق متعدد الاستخدامات.

حليب بودرة مجفف.

رشة ملح أبيض.

زبدة درجة حرارتها دافئة.

خطوات عمل وصفة خبز الحليب:-

أحضري وعاء أو طبق عميق لخلط المكونات مع بعضها البعض وابدئي في صب الحليب السائل مع السكر والحليب البودرة والخميرة الفورية وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك بواسطة المضرب الكهربائي قومي بخفق البيضة ثم قومي بصبها داخل الخليط وبعدها وبشكل تدريجي قومي بصب الدقيق متعدد الاستخدامات أو الدقيق العادي.

اعجني الخليط جيدًا ومع الخلط ستجدي أن العجينة بدأت تصبح متجانسة تمامًا ويمكنك تركها لمدة ساعة كاملة حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على شكل رول وابدئي في تقسيمها إلى قطع متساوية وبواسطة النشابة قومي بفرد كل قطعة على شكل رول.

أحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالزيت وضعي عليها ورق الزبدة وقومي برص العجين بداخل الصينية وغطيها لمدة ساعة أخرى حتى تختمر مرة أخرى.

قومي بدهن سطح العجين بالبيض أو الحليب حتى يتم تلميع سطح العجينة وقومي بوضعها داخل الفرن المسخن على درجة 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج العجين ويصبح لونه ذهبي لامع وبعد أن ينضج قومي بإخراجه من الفرن وابدئي في تقطيعه وتناوله.

أهمية البروتين للجسم

يعتبر البروتين من أهم ما يدخل إلى الجسم حيث أنه يساهم في تكوين حوالي 10 آلاف أو أكثر من ذلك بالنسبة إلى عضلات الجسم والشعر والجلد والأنسجة غيرها ومهم بشكل كبير في مد الجسم بالطاقة التي يمكنه من خلالها القيام بمهامه اليومية.