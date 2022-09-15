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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع اللوتس بالشوكولاتة بمذاق غني للغاية بأربع مكونات فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصابع اللوتس بالشوكولاتة ، من أغني وألذ أنواع الحلويات مذاقًا ومن أسهلها في طريقة التحضير، فهي وصفة بسيطة للغاية وتتكون من أربع مكونات ويتك تحضيرها بأقل جهد وبدون استخدام الكثير من الأدوات فقط بواسطة الكبة وستكون جاهزة للتقديم، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات مثل صوص القهوة إو الكراميل أو الشوكلاته البيضاء.
كما يوجد العديد من الأطعمة اللذيذة والشهية والتي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أدني مجهود مثل طريقة عمل النوجا بالسوداني اللذيذة سريعة التحضير، أو طريقة حواوشي الجبنة بدون لحم الاقتصادي، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع اللوتس بالشوكولاتة.
مكونات أصابع اللوتس بالشوكولاتة
مما يميز هذه الوصفة هو مكوناتها البسيطة فهي تتكون من أربع مكونات فقط لا غير وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:
- ٣٠٠ جرام من البسكويت السادة.
- خمس ملاعق كبار من زبدة اللوتس.
- علبة قشطة أو مقدار ١٧٠ جرام.
- ٢٥٠ جرام من الشوكولاتة.
طريقة التحضير
يتم تحضير أصابع اللوتس بالشوكولاتة بواسطة الكبة فهي وصفة بسيطة وسهلة التحضير وسنتعرف فيما يلي على طريقة إعدادها خطوة بخطوة وهي كالتالي:
- نقوم بطحن البسكويت السادة بواسطة الكبة.
- ثم نقوم بتذويب كمية زبدة اللوتس على نار بدرجة حرارة هادئة.
- ثم نقوم بإضافة ذبدة اللوتس المذابة إلي البسكويت المطحون وندمجها جيدا مع البسكويت.
- بعد ذلك نقوم بإضافة علبة القشطة إلي الخليط ونعجن جميع المكونات جيدا برفق حتي تندمج وتتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع بحجم متوسط.
- وبعدما ننتهي من تشكيل جميع الكمية نضع الأصابع في الفريزر لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتذويب كمية الشوكولاتة على نار هادئة أو في الميكرويف.
- ثم نقوم بإخراج أصابع البسكويت من الفريزر ونغلفها جيدا بالشوكولاتة.
- وبعدما ننتهي من تغليفها نقوم بوضعها على صاج عليه ورق زبدة وندخل الصاج في الثلاجة حتي تتماسك الشوكولاتة جيدا.
- ويمكننا تزيينها من الأعلى بصوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو القهوة.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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