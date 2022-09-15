نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة العيش الفينو لا غنى عنه في عمل السندوتشات اللذيذة سواء في المنزل أو المنتزهات وتزداد الحاجة إلى العيش الفينو خاصة مع دخول المدارس حيث يستخدم يوميا في إعداد وجبة الإفطار للأطفال في المدرسة ولذلك سنقدم لكي اليوم طريقة عمل العيش الفينو بكل تفاصيله لضمان تقديم عيش فينو صحي ونظيف لأطفالك. مكونات تحضير العيش الفينو كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب كبير من الزبادي.

2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة. طريقة تحضير العيش الفينو نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه الخميرة الفورية والسكر وماء دافئ. ثم نقوم بمزجهم جيدا ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتنشط. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه الدقيق والملح والبيكنج بودر. نمزج المكونات الجافة جيدا ثم نضيف إليهم الزبادي والبيض والفانيليا. نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نضيف إليهم الخل الأبيض والزيت والخميرة بعد نشاطها. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. نضيف إلى العجين الزبدة ونستمر بالعجن لمدة عشر دقائق. نقوم بتغطية العجينة جيدا ونتركها في مكان دافئ ومظلم لمدة نصف ساعة لتختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة ونشكلها حسب الرغبة سواء لشكل العيش الفينو الطويل أو الكايزر المدور حسب الرغبة. ثم نقوم بإحضار صواني الخبز وندهنها بقليل من الزيت وضع فيها العيش الفينو. ثم نغطي على العيش الفينو ونتركه ليختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة. نقوم بدهن العيش الفينو بقليل من الزيت ووضع سمسم وحبة البركة من الأعلى عليه. ندخل العيش الفينو إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. يترك العيش الفينو في الفرن حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم نقوم بإخراجه وتغطيته بفوطة قطنية نظيفة حتى نحافظ على طري لأطول وقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.