نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا أصنعي كريم أساس طبيعي في البيت عالي التغطية وخافي للعيوب مناسب لجميع أنواع البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم الأساس من أكثر المستحضرات التجميلية التي تستخدمها السيدات بكثرة قبل الخروج من المنزل لإخفاء عيوب البشرة سواء كانت تجاعيد أو بثور وغيرها، ولكن كثرة استخدامه يضر بصحة الجلد لوجود بعض المواد الكيميائية بداخله والآن يمكنك صنع كريم أساس طبيعي ومغذي للبشرة بمكونات طبيعية وأمنة من البيت فتابعونا. طريقة عمل كريم أساس بالنشا المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير والاستخدام: نضع النشا مع القرفة والكاكاو وأيضا الكركم في وعاء ثم نضيف زيت الزيتون مع الجوجوبا ونقلب لحين الحصول على القوام المطلوب.

يمكنك زيادة الكاكاو والنشا من أجل الحصول على كريم أساس مناسب لنوع بشرتك بعد ذلك يحفظ في عبوة جافة تماما.

نتركه داخل الثلاجة 15 دقيقة والآن أصبح لديك كريم أساس طبيعي مغذي للبشرة وخافي للعيوب ضعيه على وجهك بالطريقة المعتادة. طريقة عمل كريم أساس من بودرة التلك المكونات: 3 ملاعق كبيرة من بودرة التلك.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة حليب بودرة.

ماء ورد.

ملعقة كبيرة زبدة شيا. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغير نضيف بودرة التلك مع النشا والحليب البودرة ثم نضيف زبدة الشيا المذابة على حمام ماء ساخن.

وبعد ذلك يضاف ماء الورد ونقلب لحين الحصول على قوام كريمي ناعم خالي من التكتلات ثم يوضع كريم الأساس.

داخل عبوة جافة ومعقمة والآن يمكنك استخدام الكريم بالفرشاة ووضعه على الوجه إذا كان فاتح وغير مناسب أضيفي ملعقة من الكاكاو. طريقة عمل كريم أساس بزيت اللافندر المكونات: ربع كوب من النشا.

4 ملاعق كبيرة كاكاو.

ربع ملعقة زنجبيل بودرة.

2 ملعقة من طين البنتونيت.

10 قطرات من فيتامين ه.

10 قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: نضع المكونات الجافة مع بعض وتقلب ثم نضيف زيت اللافندر مع الفيتامين ونمزج حتى تتداخل جميع المكونات جيدا.

نحفظ الكريم في عبوة بلاستيك حتى لا يتفاعل طين البنتونيت مع المعدن هذا الكريم مفيد جدا لصحة الجلد ويعطي تغطية مناسبة للبشرة.

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