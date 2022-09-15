النشا والبانثينول قنبلة تفتيح: لبشرة خالية من التجاعيد والكلف فوري2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والبانثينول قنبلة تفتيح , حيث تساعد علي التفتيح الفوري التي سوف تشعري بالفرق في بشرتك حيث يعرف النشا المعجزة في التفتيح التي لا يختلف عنه اثنان, وكمان كريم البانثينول غني عن التعريف والممتاز في التفتيح إزالة الكلف من الوجه أكيد كلنا تجي علينا أوقات في وجهنا مشاكل مثل البثور والكلف من الحمل والولادة أومن الشمس وتصبغاتها المعروفة نحن وجدنا الحل الأمثل في كريم واحد, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والبانثينول قنبلة تفتيح لتبييض البشرة من اول استخدام فوري للبشرة ونتائج مبهرة وتحدي2022.

مكونات النشا والبانثينول قنبلة تفتيح لتبييض البشرة من أول استخدام فوري

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير النشا وكريم البانثينول لتفتيح البشرة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول .

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير هذا الكريم بطريقة سهلة في المنزل للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونمزج فيه ملعقة النشا مع معلقة زيت الزيتون ونخلطهم جيدا. ثم بعد ذلك نضع ملعقة زيت الزيتون ونخلطهم مع بعض حتي يتجانس الكريم مع باقي الخليط حتي يصبح مثل قوام الكريم.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة مضمونة لنجاح الوصفة بشكل أسرع وهي كالتالي:-