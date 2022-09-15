نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة اليابانية لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع السمراء والتصبغات من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات يابانية لتبييض الوجه، يتميز السيدات اليابانيين بالبشرة النقية الصافية مثل بشرة الأطفال، وهذا يرجع لأسباب عديدة منها الاعتماد على الوصفات الطبيعية والمتاحة في كل منزل للحصول على بشرة خالية من أي اسمرار أو أي بقع، وحيث تحصل السيدات المصريات على نفس نوع البشرة فيجب اتباع هذا المقال ،سوف نقوم بعمل وصفات لتفتيح الوجه على الطريقة اليابانية. اولا: وصفة ماء الأرز لتفتيح الوجه:- المكونات:- كوب من الأرز المصري.

صابون جلسرين.

لتر من الماء.

زجاجة فارغة. طريقة التحضير:- في إناء على النار نقوم بغلي الأرز في الماء ونتركه حتى يصبح ماء الأرز كثيف القوام.

بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ثم نقوم بتصفية ماء الأرز في بوله متوسطة ونقوم بسكبه في زجاجة فارغة وتوضع في الثلاجة مع تغطيته بأحكام.

نقوم بإحضار صابون الجلسرين ونقوم بغسل الوجه بعد يوميا ثم نقوم بشطفه بماء الأرز ويترك لمدة ١٠ دقائق على البشرة حتى تجف تماما.

يستخدم هذا المحلول كغسول يومي للوجه حيث يساعد على تفتيح البشرة. ثانياً: وصفة عصير الليمون وزيت اللوز المكونات:- ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير:- نقوم بخلط الليمون مع زيت اللوز جيدا ثم نقوم بتوزيعه على البشرة بالكامل مع التدليك.

نقوم بتدليك الوجه بالخليط ويترك لمدة ٥ دقائق ويترك على الوجه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطف البشرة بالماء.

تكرر هذه الوصفة ٣ مرات أسبوعياً مع الحرص من حساسية الليمون على البشرة. ثالثاً: وصفة الصبار والكركم والعسل المكونات:- ٣ معالق من جل الصبار.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكركم. طريقة التحضير:- نحضر بوله صغيرة ونقوم بخلط الكركم مع العسل وحل الصبار.

نقوم بوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً. رابعاً: وصفة الأرز الأبيض لتبييض الوجه المكونات:- كوب من الأرز الأبيض.

كوب من الماء. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع الأرز وينقع لمدة نصف ساعة في كوب الماء.

ثم يرفع على النار ويترك حتى ينضج الأرز ونقل كمية الماء.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الخليط به ونقوم بخفقه حتى يتكون خليط قوامه متماسك.

بعد ذلك يسكب في بوله بالغطاء ونقوم بوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

نقوم بوضع كريم مرطب على البشرة لترطيبها.

تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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