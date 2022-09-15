نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة المرملة على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وطرية وبطعم ألذ من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الهريسة المرملة، تبحث كل ربة منزل على وصفة جديدة للحلويات الشرقية ولكن لا تجد سوى البسبوسة والكنافة والجلاش، ولكن توجد حلوى أخرى تحرص السيدات في البحث عنها وهى الهريسة المرملة، وتعد الهريسة المرملة من احلي وألذ أنواع الحلوى وتعتبر من الحلوى المشهورة في الوطن العربي بلاد الشام، فيوجد عدة طرق للحصول على هريسة لذيذة، فسوف نقوم بتحضير الهريسة المرملة بكل تفاصيلها في هذا المقال. طريقة تحضير الهريسة المرملة المكونات:- ٢ كوب من السميد الناعم.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من الطحينة الخام

مكسرات ( لوز وفستق وسودانى وجوز هند ). مكونات القطر:- ٢ كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر الناعم.

نصف حبة ليمون. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار الفطر اولا بتحضير وعاء ونضع به الماء والسكر ويرفع على النار ونتركه حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون ويترك لمدة ٥ دقائق ثم نغلق النار عليه.

نقوم بتحضير بوله عميقة نضع بها السميد والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

نضيف الزبادي عليهم ونقلب حتى تختلط المكونات جيدا.

نستمر في الخلط حتى يصبح القوام كثيف وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونقلب مرة اخرى حتى نحصل على قوام الهريسة المرملة.

نقوم بإحضار صينية خبز مناسبة لكمية الهريسة ونقوم بدهنها بالطحينة جيدا.

نقوم بسكب الخليط بداخله الصينية ونفردها جيدا حتى تصبح بشكل متساوي في الصينية.

تقطع الهريسة إلى شكل مربعات صغيرة ويرص عليها اى نوع من المكسرات.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نقوم بإدخال الصينية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى نتأكد من نضجها تماماً ويصبح لونها مائل الذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن ونصب القطر الساخن على الهريسة بعد تبريدها تماما حتى لا تتفتت.

نقوم بتقديمها في أطباق التقديم بجانب بعض الحلوى الأخرى والعصائر. لعمل الهريسة المرملة المحشية المكونات:- عجينة الهريسة الجاهزة.

مكسرات مشكلة. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار صينية مناسبة وتدهن بالطحينة ثم نضيف عليها نصف كمية عجينة الهريسة.

ثم نقوم بإضافة المكسرات المشكلة عليها ونقوم بسكب باقي كمية العجينة وتفرد جيدا.

ثم تقطع إلي مربعات وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وتترك حتى النضج

تخرج من الفرن وتسقى بالقطر.

يجب الحرص أن يكون القطر ساخن والهريسة المرملة باردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهريسة المرملة على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وطرية وبطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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