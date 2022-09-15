طريقة عمل كيكة جوز الهند اليومية الهشة بطعم غني ومذاق أكثر من رائع

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عمر شويل - جدة كيكة جوز الهند من الكيكات الهشة المميزة التي يمكن تقديمها للضيوف خاصة إذا تم تزيينها بالحليب المكثف المحلى أو صوص الشوكولاتة البيضاء، وتعد هذه الكيكة من الحلويات اليومية التي تقدم على العشاء أو بين الوجبات مع كوب من البيبسي أو العصير واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل كيكة جوز الهند بطرق مختلفة فتابعونا. طريقة عمل كيكة جوز الهند اليومية الهشة المكونات: كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب جوز هند.

كوب زبادي.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 بيضات.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

شربات.

جوز هند للتزيين. طريقة التحضير: نسخن الفرن على درجة حرارة 180 ثم نجهز صينية وندهنها بالزبدة ونتركها جانبا في وعاء عميق أو العجان.

نضيف الزبدة مع السكر ونخفق على درجة متوسطة حتى يصبح القوام كريمي وكثيف بعد ذلك نضع بيضة تلو الأخرى.

مع الفانيليا ثم الزبادي في وعاء عميق نضع الدقيق المنخول مع رشة الملح والبيكنج بودر ونقلب ثم نضيف خليط الزبدة.

نقلب في اتجاه واحد ومن أسفل إلى أعلى حتى تصبح الكيك جاهزة ونصبها في الصينية وندخلها الفرن حتى تنضج.

بعد خروجها من الفرن اتركيها تهدأ قليلا ثم نصب الشربات عليها ونزين الوجه بجوز الهند ثم تقدم وهي باردة وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة جوز الهند بالزبادي المكونات: 2 كوب دقيق.

نصف كوب زبادي.

كوب من السكر.

رشة ملح.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من الزبدة.

ملعقة بيكنج بودر. مكونات التزيين: حليب مكثف محلى.

جوز هند ناعم. طريقة التحضير: نخفق السكر مع الزبدة والبيض وأيضا الفانيليا والزبادي ثم نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح عدة مرات للسماح بالهواء بالدخول في عجينة الكيك.

نضيف خليط البيض والزبدة على الدقيق ونقلب باستخدام ملعقة خشب حتى تصبح العجينة بدون تكتلات ثم نصب الكيك.

في صينية مدهونة ومغلفة بورق الزبدة ونضعها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتحمر بعد ذلك نتركها تهدأ قليلا.

ونقوم بعمل ثقوب بداخلها باستخدام خلة الأسنان ونصب الحليب المكثف المحلى وعلى الوجه نرش جوز الهند الناعم ثم تقطع وتقدم.

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