نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم نيفيا والقهوة المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد ، يعرف كريم نيفيا بقدراته الهائلة في ترطيب البشرة، لا شك بأنه لا يوجد منزل يخلو من كريم نيفيا نظرا لان سعره في متناول الجميع كما إنه يتميز بالعديد من المميزات والخصائص التي تساعد بشكل كبير في ترطيب البشرة، بالإضافة إلى القهوة التي لها مفعول السحر في تبييض البشره بالرغم من لونها الغامق، تتميز القهوة بقدرتها على تبييض البشره والتخلص من التجاعيد وترهل البشرة وعلامات التقدم في العمر، لذا سنقدم لكم طريقة كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد. كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد لتحضير خلطة كريم نيفيا والقهوة عليك الاستعانة ببعض المكونات منها: علبة كريم نيفيا.

نصف كوب من البن.

٤ معالق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير والاستعمال علينا اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة المرغوبة. نحضر طبق ونضع به علبة نيفيا.

نضع البن ونقلب جيدا ثم نضع الحليب البودرة والنشا.

نقلب جيدا حتى الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

نغسل الوجه جيداً بالغسول المناسب للبشرة.

يفضل عمل حمام بخار للوجه.

يفضل عمل حمام بخار للوجه. نجفف الوجه جيداً ثم نفرد الخليط على الوجه.

نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ. يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في اليوم لمدة شهر تقريبا او اكثر.

نلاحظ النتيجة من اول استخدام

ينصح بالاحتفاظ بباقي الخليط داخل عبوه في الثلاجة.

يفضل غسل الوجه بماء الورد حتى يعطي نضارة ووجه أكثر إشراقة. اهمية كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد تعمل القهوة على التخلص من آثار حروق الشمس.

تساعد في توحيد لون البشرة.

يساعد كريم نيفيا والقهوة على شد البشرة مما

يساعد على القضاء على علامات التقدم في العمر.

التغلب على تجاعيد الوجه.

تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت.

تفتيح البشرة في أقل وقت وبأقل التكاليف.

تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

تخفيف آثار الهالات السوداء حول العين.

يعطي نضارة وحيوية للبشرة.

يعطي نضارة وحيوية للبشرة. يساهم بشكل كبير في التغلب على علامات السيلوليت من الجسم.

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