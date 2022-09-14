نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع كولاجين طبيعي لتفتيح ونضارة البشرة وإزالة التجاعيد بمسحة واحدة تزيل سواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحاول العديد من الفتيات العثور على أفضل أقنعة الوجه الطبيعية لمساعدتهن في البحث عن تلك التي توفر نتائج فورية عند استخدامها لأول مرة لأنهن يعانين باستمرار من شحوب البشرة ولا يبدو منتعشًا وجميلًا طوال الوقت، ويتركز جزء كبير من اهتمام المرأة على البشرة والمحافظة على نضارتها وعدم وجود الشوائب والحبوب ولا توجد شابة أو فتاة لا تدرك جمال بشرتها ونذكر أنفسنا باستمرار أن الجمال الداخلي والمشاعر أهم بكثير من البشرة الفاتحة والعيون الملونة، لذلك اعلمي سيدتي أنك جميلة في كل صفاتك بغض النظر عن لون بشرتك أو لون عينيك وأن كل ما عليك فعله هو الاهتمام بالحفاظ على بشرة نظيفة وشعر وجسم، لقد قمنا بتضمين الوصفات الرئيسية والأقنعة التي يمكن أن تساعدك على تفتيح لون بشرتك وإبقائها صافية ونضرة

مكونات قناع وجه طبيعي يعزز تبيض البشرة الفوري مثل القمر

نقدم المكونات التالية التي سنستخدمها لتحضير القناع الطبيعي من المكونات التي يمكن العثور من خلال الخطوات التالية:

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة ونصف من النشا.

معلقة كبيرة من الكركم.

ثلاث معالق من ماء الوردة.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير سهلة في المنزل لا تتضمن سوى بضع خطوات سهلة تجعل من الممكن إنشاء قناع وجه طبيعي دون إنفاق الكثير من المال أو بذل الكثير من الجهد.

يُضاف الكركم والحليب المجفف والنشا إلى وعاءويتم خلط المكونات الجافة جيدًا حتى تصبح متجانسة. بعد ذلك أضيفي ماء الورد تدريجيًا وحركي المزيج جيدًا حتى يصبح خليطًا كريميًا وموحدًا وناعمًا. بعد ذلك نظفي بشرتك جيدًا وضعي طبقة من الخليط بالتساوي على وجهك اتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل. بعد الفترة الزمنية المحددة نقوم بغسل الجلد وكرر العملية ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر

قناع الحليب والعسل

ضعي المزيج على الجلد بعد مزج نصف ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب في وعاء صغير، يفضل وضع القليل من الخيار تحت عينيك للتخلص من الهالات السوداء، القناع على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ يساعد هذا القناع في الحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة ويزيل تراكم الأوساخ والزيوت ويمنع ظهور خلايا الجلد الميتة.

ماسك عصير الزبادي والليمون:

يساعد الزبادي والليمون على التخلص من التجاعيد المرتبطة بالتجاعيد ويعملان كمرطب طبيعي لبشرتك.

أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى كوب من الزبادي.

بعد مزج المزيج جيدًا ضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

ماسك بياض البيض: