نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المبهره.. صبغ الشعر الأبيض والقضاء على الشيب بطريقة طبيعية بدون مواد كيماوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي ترغبين في التخلص من الشيب تمامًا من رأسك يمكنك التعرف الآن على طريقة صبغ الشعر الأبيض في المنزل وبدون حتى أن تلجئي إلى صالونات التجميل، حيث أن الوصفات يتم عملها من خلال بعض المكونات والنباتات الطبيعية التي تحتوي على الفائدة التي تحتاج إليها فروة الرأس والبصيلة حتى تعود إلى لونها الطبيعي وتستعيده بدون أن يتأثر الشعر، وسنقدم لكم بعض الوصفات التي يمكنك من خلالها صبغ شعرك الأبيض والقضاء على الشيب نهائيًا.

طريقة صبغ الشعر الأبيض في المنزل

من أشهر الوصفات التي يمكنك استخدامها في صبغ شعرك الأبيض بفعالية كبيرة هي كل مما يلي:-

1. وصفة أوراق الكاري لصبغ الشعر الأبيض

قومي بإحضار عدة ورقات من الكاري وقومي بطحنها جيدًا بواسطة المطحنة المنزلية أو داخل الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بأخذ حفنة من المسحوق وضعيه مع كمية من زيت الزيتون ومسحوق عشبة براهمي وقلبي الخليط جيدًا.

اغسلي شعرك جيدًا ودلكي فروة رأسك بالخليط الذي قمتي بتحضيره وركزي على الشعر الأبيض واستخدمي الخليط من جذور ارأس حتى الأطراف.

بعد ذلك قومي بتصفيف شعرك ولّفه وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي أو حراري حتى تحافظي على دفئ الوصفة وحتى تتفتح مسام الرأس.

اتركي الخليط على رأسك لمدة ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفها بماء فاتر أو بارد ويمكنك تكرار استخدامها مرتين من كل أسبوع والشيب يبدأ في الاختفاء بعد أول مرة من الاستخدام.

2. وصفة الشاي الأخضر لصبغ الشعر الأبيض