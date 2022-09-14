كريم من الصيدليه لتفتيح البشرة السمراء وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم من الصيدليه لتفتيح البشرة السمراء، تبيض البشرة بكريم بانثينول من الوصفات السهلة التي من الممكن أن تقوم بعملها أي فتاة تعاني من مشكلة البشرة الداكنة، ومن الممكن أن يتم استعمال المكونات البسيطة التالية للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل على تحسين لون البشرة ووقايتها من التعرض للتصبغ، أو الجفاف، حيث تعتبر خلطات البانثينول من أجمل الوصفات الطبيعية التي تعطي الجلد الإشراقة والنضارة، وفيما يأتي نوضح أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة مع البانثينول لعمل أفضل تركيبة تساعد في تحسين لون البشرة، ووقاية الجلد من التعرض للتجاعيد.

كريم من الصيدليه لتفتيح البشرة السمراء

تبيض البشرة بكريم بانثينول من الممكن أن يتم بعد تحضير تلك المكونات القادمة، والتي تساعد في تفعيل أثر البانثينول على البشرة، ومن خلال استعمال الوصفة، يسهل تحسين لون البشرة بطريقة طبيعية، ومكونات الوصفة تكون كما يلي:

المكونات

ملعقة من البانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة صغيرة زبدة شيا.

طريقة تحضير الوصفة

الوصفة من الممكن عملها في المنزل بإحضار وعاء ملائم.

يتم وضع زبدة الشيا في الوعاء مع مكون كريم البانثينول.

من المفضل إذابة المكونين فوق حمام مائي.

يتم وضع بقية المكونات، مع التقليب الجيد للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تحسن لون البشرة.

تطبيق الخليط يكون مدة حوالي خمسة عشر دقيقة، ومن ثم يتم غسل الوجه بماء فاتر.

وصفة كريم البانثينول وجل الصبار للتفتيح

من الممكن استعمال الآتي من المكونات لعمل الوصفة:

ملعقتان من كريم البانثينول.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم عمل الخليط باتباع ما يلي: