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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك، كما أنها هشة وخفيفة على المعدة، وهي يعشقها الصغار والكبار، ومحبة ومفضلة لدى الجميع، كما أن الكريمة وصوص الشوكولاتة يضفي عليها المذاق الشهي والرائع، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير، حيث تعد أسهل وأسرع كيكة شوكولاتة، كما يمكنكم تقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات للضيوف فهي مميزة وفاخرة، كما يمكنكم تجربة كيك يومي اقتصادي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة
تتكون كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب سكر.
- 4 ملاعق كبيرة حليب.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو.
- باكيت بيكنج بودر.
- باكيت فانيليا.
- كوب دقيق.
- كوب ونصف حليب لتشريب الكيك.
مقادير صوص الشوكولاتة
- باكيت صوص شوكولاتة.
- 2 ونصف كوب حليب.
مقادير الكريمة
- 2 باكيت كريم شانتيه.
- 2 كوب شاي حليب.
للتزيين
- بندق مكسر.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.
- ثم نضيف الحليب والكاكاو والبيكنج بودر والفانيليا والدقيق، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية مستطيلة وندهنها بالزيت، ثم نوزع فيها خليط الكيك.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نسقي الكيكة مباشرة بالحليب، ثم نضعها جانبًا حتى تتشرب الحليب وتبرد.
- ثم نحضر صوص الشوكولاتة، نضع حلة على النار ونضيف إليها باكيت صوص الشوكولاتة والحليب، ثم نقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يستوي الصوص ويثقل القوام.
- بعد ذلك نرفع الصوص من على النار، ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم نحضر الكريم شانتيه، نحضر وعاء ونضيف إليه الكريم شانتيه والحليب، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة وتتجمد.
- ثم نوزع الكريمة فوق الكيكة ونساويها جيدًا.
- بعد ذلك نوزع صوص الشوكولاتة فوق الكريمة ونساويه جيدًا.
- ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها حتى تبرد الكيكة وتتماسك الطبقات لمدة ساعتين.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة.
- ثم نقطع الكيكة مربعات، ثم نزينها بالبندق المكسر.
- ثم نقدم كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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