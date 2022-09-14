نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المعجزة.. لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون الم نهائيا بالملح والخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة الملح والخل لإزالة الشعر الزائد من الجسم ومن جذوره بدون أن يترك أثر، حيث أن قدرة الخل على اقتلاع بصيلة الشعر من جذورها كبيرة جدًا، وتعتبر مشكلة ظهور الشعر في مناطق مختلفة في الجسم هي مشكلة كبيرة تعاني منها الكثير من الفتيات وقد تظهر بشكل غزير في الوجه وتسبب لها إحراج شديد أمام الكثير من الأشخاص وخاصة أمام زوجها، ولذلك يجب أن تتعرفي على الوصفات الأكثر ملائمة لك حتى تتخلصي من الشعر الزائد. طريقة عمل وصفة الملح والخل لإزالة الشعر الزائد مكونات عمل الوصفة:-

كوب كبير من الملح الأبيض.

كوب صغير من الخل الأبيض.

عصير ليمون. خطوات عمل وصفة الخل والملح للتخلص من الشعر الزائد:- أضيفي المكنات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ويصعب فصل المكونات مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بإزالة شعر جسمك الزائد بواسطة السويت أو بأي طريقة قد تناسبك ثم قومي بدهن الخليط على المنطقة التي قمتي بإزالة الشعر الزائد منها.

اتركي الخليط على المنقطة لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بإزالتها من على المنطقة بماء بارد وقومي بتجفيفها جيدًا ثم ترطيبها بكريم مرطب جيد لا يسبب لك الحساسية. وصفة البابايا والكركم لإزالة الشعر الزائد من الجسم المكونات اللازمة:- ثمرة من البايايا كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

ملعقة من نشا الذرة. خطوات عمل وصفة الكركم والبايايا لإزالة الشعر الزائد من الجسم:- اخلطي المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس تمامًا ثم ابدئي في توزيعها على مناطق الجسم التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

عند دهنك للخليط على جسمك يجب أن تحرصي على أن يتم دهنه في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه على المنطقة لمدة حوالي عشر دقائق.

أزيلي الخليط من على المنطقة في عكس اتجاه نمو الشعر وبسرعة وبذلك تتم إزالة الخليط من الجذور ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا.

مرري قطعة من الثلج على المنطقة حتى تنغلق المسامات المفتوحة ثم قومي بتجفيف المنطقة ورطبيها جيدًا و يمكنك استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة المعجزة.. لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون الم نهائيا بالملح والخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.