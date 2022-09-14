نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة العشر دقائق هشه وخفيفه مثل القطن بمكونات اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة كيكة العشر دقائق من أكثر الوصفات بحثًا في الفترة الحالية، حيث أن الكيك من الأكلات أو يتم تصنيفه في خانة الحلويات والتي نحبها جميعًا ولاسيما على وجبة الإفطار، حيث أن الكيك يتم تحضيره بالكثير من المكونات التي تعطي للجسم قيمة غذائية عظيمة للجسم والصحة، وهو من الوصفات الخفيفة جدًا على المعدة إذ أنه يمكنك تناوله في أي وقت سواء في الليل أو الصباح ولا يسبب أي مشاكل للقولون بالنسبة للأشخاص التي تعاني من اضطرابات القولون. طريقة كيكة العشر دقائق بخطوات بسيطة مكونات عمل الوصفة:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

خمس حبات بيض كبيرة الحجم.

كوب صغير من الزيت النباتي.

ماء دافئ.

كوبان صغيران من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف من الفانيلا والبيكنج باودر.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

شيكولاتة نوتيلا للتزيين أو الحشو. خطوات عمل كيكة العشر دقائق:- جهزي طبق عميق لخلط المكونات ثم قومي بإضافة المكونات الجافة أولًا ثم قومي بوضع الفانيلا والسكر والبيض وقلبيهم جيدًا في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بخفق المكونات السائلة داخل الخلاط الكهربائي وأضيفي الخليطين إلى بعضهما البعض وأضيفي الزيت والماء والقهوة بشكل تدريجي.

ثم قومي بإحضار صينية وقومي بدهنها بالزبدة ثم قومي بصب الخليط الذي قمتي بتحضيره ثم قومي بتسخين الفرن على درجة 180 درجة مئوية قبل وضع الصينية بخمس دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع الصينية داخل الفرن وأغلقي باب الفرن جيدًا ثم اتركي الصينية لمدة عشر دقائق وستنضج ثم قومي بإخراجها من الفرن وابدئي في تقطيعها وتقديمها بعد أن تبرد. أسرار نجاح كيك العشر دقائق من الأفضل أن تكون درجة حرارة البيض من نفس درجة حرارة الغرفة الموضوع بها وإذا كان في الثلاجة يمكنك وضعه في ماء دافئ حتى يتخلص من برودته.

يجب تسخين الفرن قبل وضع الصينية به حتى تصبح الكيك هشة ولذيذة وانخلي الدقيق جيدًا حتى تتأكدي من عدم وجود أي حشرات صغيرة أو شوائب به.

احرصي على عدم فتح باب الفرن إلى أن ينضج الكيك تمامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة العشر دقائق هشه وخفيفه مثل القطن بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.