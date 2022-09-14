نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار اللب السوري هل تعلم ماذا يحدث للمرأة إذا تناولت حفنة من اللب الصيني يوميا في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسالي هي من أفضل الأشياء التي تستطيع أن تعدل المزاج، حيث تستطيع أن تتناوله بجانب الفيلم المفضل لك كما يمكنك أن تقدمها للضيوف، ومن ضمن تلك التسالي هو الليب السوري والذي يمتلك نسبة كبيرة من العشاق له، لكن على الجميع توخي الحذر عند تناوله لأنه لا يجب أن تتناول منه الكثير بسبب احتوائه على الدهون المشبعة والتي تسبب أضرار كثيرة الجسم.
أضرار تناول اللب السوري
يتم استخراج هذا النوع من التسالي من بذور عباد الشمس وبعد ذلك يتم تحميصه حتى يكون جاهز للاكل، لكن الإفراط منه يسبب أذى للجسم وهو:
- بسبب احتواء اللب على الدهون المشبعة وبالتالي عند التناول المفرط سيكون الجسم معرض للسمنة والامراض التابعة لها مثل مرض الضغط والسكر.
- هناك احتمال للإصابة بهشاشة العظام وهذا المرض يعلم الجميع أنه بسبب التناول المفرط للمشروبات الغازية، لكن بالتأكيد اللب السوري سبب في هذا أيضا.
- من المحتمل أن يصاب الفرد بتليف في الكبد وهذا المرض يكون نتيجة السمنة المفرط لأن الكبد سيكون غير قادر على التعامل مع نسبة كبيرة من السموم.
- قد يصاب الفرد بقرحة في المعدة أو الشعور بالغثيان الدائم، لذا على الجميع أن يتناول اللب بكميات مناسبة.
فوائد اللب السوري
بعد أن تم ذكر العديد من الأضرار التي يسببها اللب السوري إلا أن هناك عدة فوائد لتناول اللب وهي :
- يساعد اللب السوري في القضاء على التجاعيد كما أنه يضيف للبشرة رونق ويجعلها صافية خالية من الحبوب.
- يقوم بمعالجة الملاريا كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
- يساعد اللب في تقوية بصيلات الشعر كما أنه يحافظ ويحمي الشعي من التساقط والتقصف.
- يقلل المخاطر التي قد تسبب أذى للقلب، وذلك بسبب احتوائه على انزيم يساعد في انقباض الأوعية الدموية.
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