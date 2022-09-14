هدية ربانية.. القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً، يسبب الشعر الأبيض الضيق والإخراج للسيدات لأن الشعر الأبيض يأخذ الكثيرون كدليل لكبر السن، ولكن هناك بعض الأسباب لظهور الشعر الأبيض أما نقص في مادة الميلانين، أو يرجع إلي القدم في السن أو الشيب المبكر وهو يرجع إلي بعض التغيرات والهرمونات في الجسم التي تسبب ظهورة، ومن المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشيب القرنفل.

هدية ربانية القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً

المكونات

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من زيت الخردل.

كريم مرطب.

ملعقتان من الكريم المرطب.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف نترك الخليط لمدة 3 ساعات، عليك غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر وشامبو مناسب لنوعية شعرك، عليك الاستمرار على هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول علي نتيجة جيدة.

كنز رباني القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات

مرمرية مطحونة.

قرنفل مطحون.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك إحضار وعاء وضعي المرورية والقرنفل وكمية الماء، اتركي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم اتركي جانباً حتي يبرد بشكل تام، ثم قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي وخلط المكونات جيداً حتي تحصلين على قوام كريمي، قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل الشعر جيداً، ويجب تكرار هذه الوصفة للحصول على شعر مميز وستتخلصين من الشيب.

القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً بدون رجوع

كل ما عليك إحضار زجاجة من الرذاذ ووضع كمية من الماء واتركي حتي يغلي، ثم أضيفي القرنفل واتركي الخليط جانباً لمدة 12 ساعة، ثم قومي بتصفية الماء ووضعة في زجاجة الرذاذ،وعليك رش الخليط على الشعر بشكل يومي للحصول على نتيجة فعالة للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً، فالمواد الطبيعية مفيدة جداً للشعر وتساعد في التخلص من الشعر الأبيض نهائياً، دون حدوث أي مشكلات للشعر من استخدامة بشكل مستمر، وعليك الاستمرار في استخدمه.