نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الطحينة في البيت من السمسم مع وصفة سمك جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الطحينة في البيت بمكونات ثلاثة فقط من أجل الحصول على ألذ طحينة لعمل السلطات والصوصات واستخدامها بجانب العديد من أنواع الأكل مثل السمك والمشويات. هذه الوصفة نقدمها تحديدًا لكل ربة بيت تحب تجهيز كل شئ في منزلها بدلًا من الشراء من السوق لضمان نظافة طعامها وطعام أسرتها. ومع الطحينة اخترنا وصفة سمك سهلة جدًا. طريقة الطحينة ومكوناتها البسيطة قبل معرفة طريقة الطحينة نطلعكم على مكوناتها الثلاثة فقط وهي السمسم الأبيض النيء وزيت السمسم والملح.

احضر طاسة من التيفال أو أي مادة غير قابلة للالتصاق. ضع الطاسة على النار وبها نصف كيلو من السمسم وقلب السمسم حتى تنبعث رائحته الزكية بعدها ارفع الطاسة من على النار وانقل السمسم في إناء آخر.

بعدما يهدأ السمسم قليلًا ضعه في المطحنة أو محضرة الطعام واطحنه بشكل جيد حتى يصبح بودر.

بعد ذلك شغل الكبة مرة أخرى مع إضافة فنجان من زيت السمسم بالتدريج. يفضل استخدام زيت السمسم كما ذكرنا ولكن لا مانع من استخدام أي زيت نباتي آخر متوفر.

وبمجرد الحصول على القوام المطلوب نوقف الخفق ونضع ملعقة من الملح مع التقليب. ثم اسكب الطحينة في برطمان زجاج محكم الغلق. طريقة سمك جديدة بالطحينة بعدما عرفنا طريقة الطحينة ما رأيكم في أكلة سمك سريعة جدًا باستخدام تلك الطحينة المنزلية؟

احضر السمك الفيليه المجمد وضعه في كمية من الماء حتى يذوب أو استخدم الطازج وهذا أفضل بالتأكيد. ثم قطعه على شكل مكعبات.

تبل السمك بالملح والكمون والفلفل الأسود مع إضافة أي نوع توابل تفضلها مع السمك بالإضافة إلى عصير الليمون وكمية من الزيت.

ضع مكعبات السمك في صينية في الفرن واتركه حتى ينضج.

وفي تلك ألثناء ضع مقلاة على النار وبها ملعقة من الزبدة وفور ذوبانها ضع بصلة مقطعة على شكل شرائح مع التقليب.

اخلط كمية من الطحينة التي أعددناها مع كمية من عصير الليمون والماء حتى يضبط القوام.

ضع الطحينة على البصل في المقلاة وقلبهم فترة كافية حتى يغلي الخليط ويتسبك.

ضع السمك في إناء التقديم واسكب فوقه هذا الخليط اللذيذ وبألف هنا.

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