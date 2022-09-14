نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو حوض المطبخ مسدود تعالي أقولك أزاي تنظفيه وتسلكيه من الدهون المتراكمة بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكى مكونات وطريقة تنظيف تسليك الحوض سواء حوض المطبخ أو حوض الحمام فتعتبر مشكلة إنسداد الحوض الخاصة بالحمام من المشاكل الكبيرة التى تواجه العديد من السيدات والتى تسبب الضرر لأفراد العائلة وذلك بسبب الروائح الكريهة والتى يسببها إنسداد بالوعات الصرف ووجود مياه راكدة وزائدة لا تسرى فى مواسير الصرف الصحى، وهذا قد يسبب مشكلة كبيرة جدا وهى تراكم الحشرات المخيفة والزاحفة مثل الصراصير، ومن أسباب إنسداد الأحواض عدم سكب الماء الساخن بإستمرار فى الحوض فبالتالي يؤدي إلى تراكم الدهون والمتسخات فى الحوض وفى مواسير الصرف، وجود مخلفات بقايا الطعام يمكن أن تكون مواد دهنية أو مواد صلبة تؤثر فى إنسداد الحوض،وعدم الإهتمام بتنظيف مواسير الصرف فالبعض من السيدات يقومون بتنظيف وتسليك الحوض عن طريق وضع سدادة فى فتحة الحوض وتعبئتة بالمياه للتأكد من سريان المياه وبعد ذلك يقوموا بإزالة السدادة مرة واحدة مع ملاحظة سريان الماء فى مواسير الصرف لإزالة كل العوائق والشوائب والمتسخات فى الصرف، ومن طرق تسليك الحوض وصفة طبيعية مكونة من مواد تتوافر فى كل منزل وتتوافر أيضا فى جميع المحلات بأسعار تناسب الجميع وهى تتكون من الملح الخشن والماء الساخن وملح الليمون والبيكنج صودا وبيكربونات الصوديوم فهذه الوصفة لها تأثير قوى وفعال على تسليك وتنظيف الحوض وإزالة كل الشوائب العالقة بمواسير الصرف مع ترك رائحتها جيدة، وهذه الخلطة تغنيكى عن شراء منتجات تباع فى محلات لوازم النظافة لتسليك الحوض ولكن يمكن أن تسبب ضيق وحساسية فى التنفس، ويمكن أن تسبب أيضا حساسية بجلد اليدين لذلك نقدم إليكي فى هذا المقال طريقة خلطة جهنمية لتنظيف الحوض بطريقة سهلة وسريعة توفر عليكى الوقت والمجهود.

نقوم بتسليك حوض المطبخ بإستعمال العديد من الأشياء المختلفة ومن ضمنها هي الخلطات الطبيعية ولكن نجد الكثير من السيدات يفضلون إستخدام المنظفات الكيميائية، فمن الأفضل أن نقوم بإستخدام خلطة طبيعية فهذه الخلطة يكون لها القدرة على إزالة الدهون التي تتراكم على الحوض بكثرة وغير ذلك فهذه الخلطة لا تتطلب إلى تكاليف مثل المنظفات.

نقوم بتنظيف الحوض سواء حوض الحمام أو حوض المطبخ بإستخدام أنواع معينة من المنظفات فهي تساعد على تنظيفه وتسليكه بشكل سريع ولكن مفعولها لا يدوم إلا لمدة يوم، فمن الأفضل أن نقوم بإستعمال الوصفات الطبيعية حيث أن هذه الوصفات يكون لها دور كبير جدا في تسليك الحوض والتخلص من الدهون المتراكمة على بكل سهولة.

إليكى مكونات طريقة تنظيف وتسليك الحوض

المكونات

نصف كوب كبير الحجم الكبير الملح الخشن

خمسة أكواب كبيرة الحجم من الماء الساخن

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ملح الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم ربع كوب صغير الحجم من الكلور

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الصابون السائل

نصف كوب كبير الحجم من الخل الأبيض

طريقة عمل خلطة لتنظيف وتسليك الحوض