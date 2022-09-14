نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الإكلير احلي من محلات الحلويات وإزاي تعملي حشوة كريم باستري بأسهل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الإكلير في المنزل بأقل تكلفة ونتيجة تبهرك، يتساءل عشاق ومحبي تحلية الإكلير عن طريقة وخطوات ومقادير عمل الوصفة، بشرط تكون النتيجة كما تقدمها محلات الحلويات والمخابز الأفرنجي، وقد عودنا متابعي موقعنا ثقفني على تقديم أهم وأشهر الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة، مع عرض الخطوات بمنتهي الدقة للوصول للنتائج المرغوب فيها، ومن الوصفات المقدمة عبر موقعنا طريقة عمل كيكة الشوكولاته الاقتصادية، ومختلف الوصفات التي تهتم ست البيت لمعرفتها وتقديمها لأفراد أسرتها بطريقة مضمونة وبتكاليف معقولة، وسنوضح لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كريم باستري المخصص لحشو العديد من الوصفات ومنها وصفت اليوم، كما نوضح لكم مقادير وخطوات عمل صوص الشوكولاته الذي نزين به وصفة اليوم فتابعونا. مقادير الوصفة كوب ماء.

60 جرام زبدة بحرارة الغرفة.

كوب من الدقيق المخصص للمعجنات والحلويات.

عدد 4 بيضات متوسطي الحجم.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح. خطوات عمل الإكلير نضع كوب الماء في وعاء على النار حتي يسخن ثم نضع الزبدة حتي الزوبان. يتم إضافة الدقيق على المكونات السائلة على النار ونقلب حتي تمتزج وتكون عجينه ونرفعها من على النار. نترك العجينة تبرد ثم نضيف بيضة بعد أخري وملعقة الفانيليا ونقلب جيداً. نضع العجينة في كيس الحلويات أو أي كيس لديك ونقطع طرف منه يسمح بخروج العجينة على شكل أصابع. نرض أصابع الإكلير بالحجم الذي ترغبون فيه ونضعهم في صينية مغلفة بورق الزبدة. نكون قد جهزنا الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل الخبز بحوالى 10 دقائق. نضع الإكلير في الفرن على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة أو 30 دقيقة على الأكثر حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرج الوصفة من الفرن ونتركها تبرد تماماً لنبدأ في الحشو وتزيينها بصوص الشوكولاته. مقادير كريم الباستري 4 صفار بيض.

نصف كوب سكر.

عدد 2 معلقة كبيرة نشا.

معلقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

عدد 2 كوب لبن. طريقة تحضير الكريم باستري لحشو الإكلير نضع اللبن على النار ليسخن.

نضرب صفار البيض مع الفانيليا مع السكر والنشا.

نقوم بوضع اللبن الساخن على الخليط بالتدريج حتي يمتزج ويتقل.

نترك الخليط حتي يبرد ليتم حشو الإكلير به. طريقة عمل صوص الشوكولاته لتغليف الإكلير نضع نصف كوب من السكر مع 1/3 كوب من الكاكاو الخام ونقلبهم جيداً.

نضيف نصف كوب من الحليب ونقلب جيداً.

نضع الخليط على النار حتي الغليان ونرفعه من على النار.

نضيف معلقتين كبار من الزبدة على الخليط حتي الزوبان.

نضع نصف كوب من اللبن المجفف ونقلب جيداً مع إضافة معلقتين من القشطة.

نترك الخليط حتي يبرد ونبدأ بتغليف الإكلير بصوص الشوكولاته.

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