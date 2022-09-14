نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاج المنزلي لآلام أعصاب المعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأعراض الشائعة لألم الأعصاب في المعدة الحرقة الشديدة وأحيانًا تؤدي إلى الغثيان والقيء. في بعض الأحيان يكون الموقف بحيث لا تفعل شيئًا بواسطتك. لكن بعض العلاجات المنزلية تخفف من هذا الألم. تظهر أعراض آلام الأعصاب المعدية بعد التوتر الشديد والقلق. من الأعراض الشائعة لألم الأعصاب في المعدة الحرقة الشديدة وأحيانًا تؤدي إلى الغثيان والقيء. في هذا المقال من موقع ثقفني، تعرف على كيفية علاج آلام الأعصاب المعدية في المنزل.

العلاجات المنزلية لتخفيف آلام المعدة

النعناع مسكن ممتاز لآلام المعدة العصبية.

شاي الليمون معجزة مذهلة لآلام المعدة.

لا تنسى كيس الماء الساخن.

عصير الشمر علاج فريد لآلام المعدة.

الزنجبيل علاج عشبي عطري للمعدة.

لا تنس ماء الأرز لعلاج آلام المعدة.

خل التفاح أيضا يهدئ الأعصاب. لذلك ، بعد ذلك ، سيتم تخفيف آلام المعدة. بالطبع ، ضع هذه الطريقة محلية الصنع في الخيار الأخير. لأنه باستهلاك الخل ينخفض ​​ضغط الدم مما يؤدي إلى الصداع.

أفضل أنواع الشاي العشبي لعلاج آلام المعدة

عندما تكون في موقف مثير أو بسبب الظروف البيئية ، ينتابك القلق والتوتر الشديد ، تشعر بألم وحرقان في المعدة. يحدث هذا الحرقان وآلام المعدة بسبب حالات عقلية وعاطفية خطيرة. أفضل علاج لألم المعدة العصبي هو الحفاظ على الهدوء. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يكون الوضع بحيث لا يوجد شيء يمكنك القيام به. لكن يمكنك تخفيف هذا الألم بالطب التقليدي.

شاي الزنجبيل

يمكن أن يكون لهذا الشاي تأثير كبير على صحتك. يستخدم جذر الزنجبيل لعدة قرون في مختلف البلدان حول العالم مثل الهند وآسيا للأغراض الطبية. يمكن لشاي الزنجبيل أن يخفف آلام المعدة ، ويحسن الهضم ، ويقلل من غثيان الصباح والغثيان.

يعتبر البابونج من أشهر النباتات في العالم. يحتوي هذا النبات على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج ومهدئة ، وكل هذه الخصائص رائعة في تخفيف آلام المعدة. يمكن لشاي البابونج أن يخفف آلام البطن ، وتشنجات البطن ، ومتلازمة القولون العصبي ، وغازات البطن ، ويحسن حالتك.

شاي النعناع

لسنوات عديدة ، استخدمت أوراق النعناع لعلاج الغثيان وتشنجات الدورة الشهرية والغازات ومشاكل المعدة الأخرى. أظهرت دراسات مختلفة أن النعناع مفيد في علاج متلازمة القولون العصبي.

ربما يمكن لهذه المادة أن تكبح إشارات الألم في الأمعاء. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، فمن الأفضل عدم استخدام هذا الشاي. هذا الشاي له تأثير على صمام المريء وعضلاته ويمكن أن يزيد من عودة الحمض من المعدة إلى المريء ويزيد من أعراض المرض سوءًا.

النعناع غني بمضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الهضم. يستخدم معظم الناس شاي النعناع لتخفيف أعراض الغثيان وعسر الهضم والانتفاخ والغازات. أيضا.

شاي الريحان

لا تستخدم هذه التوابل فقط للسلطات والكباب. يمكن أن يساعد الريحان في تخفيف آلام الجهاز الهضمي وانزعاج البطن ويجعلك تشعر بتحسن. إذا كنت تعاني من آلام في المعدة ، فلا تنس شاي الريحان.

بعض أنواع الشاي الأخرى المناسبة للمعدة