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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عيش التوست الصحي لإنقاص الوزن فى اقل من 10 دقائق احلى من الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتقد الكثيرين بأن اتباع نظام صحي لفقدان الوزن هو الحرمان من تناول النشويات وذلك بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنها السبب الرئيسي لزيادة الوزن وتراكم الدهون، لذلك من خلال موقعنا نقدم لكي عزيزتي التوست السحري الذي يُساعدك على الشبع وفي الوقت ذاته يُنقص الوزن.
مكونات التوست الصحي لإنقاص الوزن
يكون الاعتماد الكلي في هذه الوصفة على الشوفان وهو أحد أنواع النشويات المعقدة والمعروفة بالحبوب الكاملة التي تُساعد على الشبع وتوازن مستوى السكر في الدم، وفيما يلي نوضح المكونات:-
- 3 كوب شوفان كامل الحبة.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة عسل.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير التوست الصحي
بدون عجن أو بذل أي مجهود كل ما عليك اتباع الآتي:-
- في إناء عميق ضعي الماء الدافئ والعسل والخميرة والملح.
- ثم أضيفي الشوفان وحركي جميع المكونات حتى تمتزج.
- اتركي الشوفان لمدة ساعتين.
- أحضري صينية متوسطة الحجم وافردي بها عجينة الشوفان.
- ثم قومي بنثر القليل من حبة البركة أو مسحوق الشمر على وجه الصينية.
- أدخلي الصينية في فرن ساخن لمدة نصف ساعة فقط.
- اخرجي الصينية واتركيها حتى تبرد تمامًا ثم قطعيها حسب الرغبة.
أفكار لأكلات سريعة تُناسب الدايت
نقدم لكي عزيزتي أفكار لأكلات سهلة التحضير، يُمكنك تناولها وانتي في الخارج أو أثناء العمل، لكي تحافظين على نظامك الغذائي وهي كالآتي:-
- افرغي عبوة زبادي يوناني في عبوة نظيفة وضيفي إليها ملعقة صغيرة من بذور الشيا وملعقة كبيرة من حبوب الجرانولا ونصف ملعقة من العسل.
- احضري رغيف من عيش التورتيلا المصنع من الحبوب الكاملة وادهني سطحه بالجبن القريش أو أي نوع جبن لايت ثم أضيفي قطع الخيار أو الخس، ثم لفي الرغيف وقطعيه إلى أجزاء واحتفظي به في عبوة الطعام الخاصة بك.
- احضري عبوة تونة مصفاة من الزيت ثم أضيفي إليها ملعقة من طحينة السمسم وعصير نصف ليمونة والقليل من الفلفل الأسود، ثم قومي بخلط المكونات جيدًا.
- في وعاء عميق ضعي موزة مهروسة وملعقة من زبدة الفول السوداني ونصف كوب من دقيق الشوفان قومي بمزج الخليط وشكليه على هيئة كرات، ثم اخبزيها في فرن ساخن لمدة 10 دقائق واستمتعي بتناول أروع كوكيز صحي.
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