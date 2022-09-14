نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الليزر زيت يضمن لك عدم نمو شعر الحسم مرة اخري والتخلص منه نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث نساء الأرض جميعًا عن طريقة سهلة وسريعة لإزالة شعر الجسم خاصةً وأن استخدام الشفرات النسائية تُزيد من كثافة الشعر وينمو في فترة قصيرة جدًا، لذلك نقدم لكي عزيزتي مكون واحد فقط يقضي على نمو شعر الجسم خلال فترة قصيرة جدًا.

التخلص من جسم الشعر نهائياً

السر يكمن في نبات السعد وهي نبتة مُهملة ولا يعرفها الكثيرين لكن فوائدها عظيمة ولا حصر لها أهمها التخفيف من كثافة الشعر، حتى تمنع ظهوره مرة أخرى، وتوجد العديد من الطرق لاستخدامها.

طريقة استخدام زيت السعد للتخلص من شعر الجسم

مؤخرًا أكد العديد من أخصائي تجميل البشرة بأن زيت السعد له تأثير السحر على إيقاف نمو شعر أي منطقة في الجسم ولذلك صنعته العديد من العلامات التجارية الشهيرة، وفيما يلي نوضح طريقة استخدامه:-

أولًا قشري الجسم جيدًا باستخدام أي نوع مقشر لديكي أو اصنعي مزيج من السكر البودرة والقليل من زيت اللافندر وافركي جسمك به جيدًا.

أزيلي عزيزتي شعر الجسم إما باستخدام السويت أو الشمع، استبعدي الشفرة النسائية عند تطبيق هذه الخطوة.

ثالثًا احضري زيت السعد لكن من مصدر مضمون وقومي بدهان المنطقة المراد القضاء على نمو الشعر فيها.

اتركيه لمدة خمس ساعات ثم اشطفيه وادهني المنطقة باي نوع مرطب.

كرري دهان الجسم مرتين يوميًا بزيت السعد، وخلال شهر واحد فقط وستلاحظين نمو الشعر ببطء عن المعتاد ومع الاستمرار ستنسى مشكلة شعر الجسم نهائياً.

كريم السعد للقضاء على شعر الجسم

يُمكنك عزيزتي تحضير كريم السعد في المنزل دون الحاجة لشرائها وفيما يلي نوضح خطوات تحضيره:-