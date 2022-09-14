الفاصوليا البيضاء من أكتر أنواع البقوليات المظلومة وده لأنها مش محبوبة أوي بسبب طعمها أو انها يبتكون تقيلة في الأكل، احنا في المقال ده قررنا نديلك فكرة جديدة تخليكي لما تجربي الفاصوليا البيضاء تحبيها وتبقى كمان أكلة أساسية عندك، خصوصاً في الشتاء لأنها مغذية ولذيذة جداً.. بوصفة مميزة اعرفي طريقة عمل الفاصوليا البيضاء المطبوخة بلمسة جديدة.

ما بتحبيش الفاصوليا البيضاء؟هنقولك على وصفة تخليكي تدمنيها.. اعرفي طريقة عمل الفاصوليا المطبوخة

المكونات اللي هتحتاجيها

2 علبة فاصوليا بيضا جاهزة او تقريبا ربع كيلو مغسولة ومنقوعة من قبلها بليلة “في حالة لو مش معلبة”

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير او اي صلصة حمرا تحبيها

1/2 كوب سكر بني غامق

1/2 بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة – مطبوخة

1 حبة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر البارد متقطع لقطع صغيرة – مطبوخة

1/4 كوب كاتشب

2 ملاعق صغيرة من الماستردة

طريقة التحضير

سخني الفرن على 325 درجة اطبخي اللحمة المفرومة في طاسة على نار متوسطة، لما يستوي خليه على جنب.

قطعي البصل والفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة جدًا.

اطبخي البصل والفلفل الأخضر على نار متوسطة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لمدة 4-5 دقائق.

في صينية حجمها مناسب، امزجي اللحمة المطبوخة والبصل والفلفل الأخضر مع جميع المكونات المتبقية، وقلبي لحد ما تمتزج المكونات كويس.

صبي كل المكونات في صينية ودخليها الفرن.

اخبزيها لمدة 45 دقيقة ، وحركي الفاصوليا في نص الوقت، وبعد مرور الوقت كامل قدميها سخنة وبالهنا والشفا.

أفكار تانية لنفس الوصفة

ممكن تستغني عن اللحمة المفرومة في الوصفة دي وتبدلي الفاصوليا بفول مدمس او فول أخضر “الفول الحراتي” مع اللحمة وهتطلع نتيجة لذيذة جداً، كمان ممكن تجربيها مع اي نوع تاني تحبيه من البقوليات زي اللوبيا او الحمص.. قوليلنا ايه كمان عندك أفكار ممكن نجربها؟

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