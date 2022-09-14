علامات العلاقات التوكسيك بتبقى قدامنا واوقات مانشوفهاش، وده لانه بتبقى السكينة سارقانا ونبنقى مخطوفين بفرحة البدايات، وبعد كده بنبقى دخلنا في الموضوع جد اوي ومش عارفين نخرج منه ازاي، وعشان تحمي نفسك من العلاقات التوكسيك.. اعرفي ازاي تفرقي بين “الجرين فلاج” و”الريد فلاج في علاقاتك العاطفية، خلينا نبدأ..

احمي نفسك من العلاقات التوكسيك.. اعرفي ازاي تفرقي بين “الجرين فلاج” و”الريد فلاج”

“جرين فلاج” .. في خصوصية في علاقتكم

رغم انه لما ترتبطي لازم انتوا الطرفين تبقوا شخص واحد، لكن بعض من الخصوصية مطلوب دايماً في العلاقات، وده لانه بدون خصوصية الانسان مش بيتطور ولا بينمو، وكمان بدون خصوصية مفيش حد بيتعلم قيمة المشاركة، وكمان لانه احيانا بنتعرض لمواقف او مشاعر بنبقى محتاجين نفهمها ونستوعبها الاول قبل ما نششارك حد بيها، فلو في خصية لكل واحد في علاقتكم ده جرين فلاج وعلامة على وجودك في علاقة صحية.

“ريد فلاج”.. بيخبي عليكي وبيحوّر

انه يكون بيخبي عليكي دي واحدة من اهم علامات العلاقات التوكسيك اللي لازم تنتبهي ليها كويس اوي، في فرق كبير بين الخصوصية وانه حد فيكم يخبي سر عن التاني، ووجود خصوصية في علاقتكم مش معناه انه يبقى في بينكم اسرار، او انه بيكون بيخبي عليكي وبيحو كتيرن او انك ماتبقيش عارفه معلومات اساسية عنه، فلو حسيتي انه بيكدب كتير او بيخبي عليكي وبيحور، ده اكيد “ريد فلاج”.

“جرين فلاج”.. بتتكلموا سوا باستمرار ومخصصين وقت لبعض

من اهم العلامات الصحية في العلاقات هي انكم تكونوا مخصصين وقت لبعض، الوقت ده مقدس بلنسبة لكم مهما كانت المشاغل او تحديات اليوم، التواصل الدائم من اهم الحاجات اللي بتخلي العلاقات صحية وتخليها تدوم.

“ريد فلاج”.. بيصمم تبقوا سوا طول الوقت

على العكس من النقطة للي فاتت، طبعا مهم تكونوا مخصصين وقت لبعض، لكن في نفس الوقت كل حاجة بالعقل واي شئ لو زاد عن حده بينقلب ضده، فلو بيبقى عايزك دايما ملازماه وطول الوقت انتي له هو بس، دي كده علامة تملك وتعلق مرضي وطبعا ريد فلاج.

“جرين فلاج”.. بياخد باله من احتياجاتك

طبعا لو باخد باله من احتياجاتك وبيهتم بيكي وبيبقى حابب يعرف تفاصيل يومك واصحابك وحتى الناس اللي بتحبيهم وبيفتخر بيكي وبيحتفل بنجاحاتك، دي واحدة من اكبر العلامات الصحية اللي ممكن تكون في اي علاقة.

“ريد فلاج”.. بيبالغ في حبه لدرجة التملك

زي ما قلنا فوق، الاهتمام ضروري ومحبوب ومطلوب، لكن لو كان بيبالغ زياة عن اللزوم وتحسي في اهتمامه تعلق وتملك مرضي، دي علامة رئيسية وواضحة على انك في علاقة ممكن تصنف على انها من العلاقات التوكسيك، واكيد ريد فلاج.

“جرين فلاج”.. بيكون صادق لما بيحكي عن علاقاته السابقة

على العكس من الراي الشائع انه ماينفعش نتكلم عن تجاربنا في المطلق، ضروري لما نيجي نحكي نكون موضوعيين و”حقانيين”، فلما تيجي فرصة انه بيتكلم عن اي تجربة صادقة ليه، لمستي في كلامه انه حقيقي وصادق ومش مطلعهم غلطانين طول الوقت، ولا انه هو ملاك طول الوقت، دي علامة على انه شخص عادا وموضوعي، بعيد عن المبالغات.

“ريد فلاج”.. لما بيتكلم عن علاقاته السابقة بيطلع نفسه مظلوم دايماً

تجاربنا لسابق هي اللي بتكون ارائنا وشخصياتنا، عشان كده مهم لما نحكي عنها نكون صادقين ودون مبالغات، خصوصا لو بنحكي عن تجاربنا العاطفية، فلو بيطلع نفسه ملاك واكساته هما اللي غلطانين في كل حاجة وهو يا حرام مظلوم، ده اكيد ريد فلاج.. لازم يكون صادق في اللي بيقوله وبيبان حقيقي ومنطقي.