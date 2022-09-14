نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسويت أو الفتلة بملعقة واحدة فقط من هذا المكون سوف تتخلصي من شعر الوجه بكل سهولة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ماسك النشا والدقيق الرهيب , حيث من أكثر الأشياء المزعجة للنساء والفتيات هو إزالة الشعر الزائد من الوجه لأنه من الضروري التخلص منه حتي يظل الوجه نظيف وناعم وخصوصاً منطقة فوق الشفاف وأسفل الذقن من الصعوبة أيجاد وسيلة سهلة وسريعة ولا تسبب الألم ولكن اليوم وداعاً لهذه الوسائل المؤلمة أما السهل منها يسبب زيادة في الشعر الوجه معنا اليوم طريقة ماسك سوف يخلص من شعر الوجه بطريقه خرافية وسحرية ومع الاستمرار عليه سوف يقضي نهائيا علي الشعر الزائد فمكونات ذلك الماسك مكونات رائعة جدا معنا مكون رائع جدا وهو الدقيق الذي يعمل علي شد البشرة ويعمل سكراب للبشرة مما يجعلك تتخلصي من الشعر الزائد في الوجه وباقي المكونات خطيرة جداً للبشرة وتعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل رائع وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله معنا سوف نتعرف أكثر من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل ماسك النشا والدقيق الرهيب للإذالة الشعر من الوجه بكل سهولة2022.

مكونات عمل ماسك النشا والدقيق الرهيب لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه بكل سهولة

سوف نتعرف الأن علي مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالآتي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الدقيق.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة من العسل الأبيض.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

معنا اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب جيداً. ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم جداً ثم نضيف عصير نصف ليمونة واحدة ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-