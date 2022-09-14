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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا والخل لتفتيح الوجه وترطيب البشرة وتنعيمها.. مش هيكون في بقع ولا تجاعيد مرة تانية وهتلاقي وشك مختلف تماما عن قبل كدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماسك النشا والخل لتفتيح الوجه وترطيب البشرة وتنعيمها، ماسك النشا والخل لتفتيح الوجه هو الأفضل للتعامل مع الوجه الذي تعرض لحرارة الشمس مع ملوحة المياه أثناء الصيف، فالمكونين لهما مفعول جبار في تخليص بشرتك من الطبقة الخارجية بالكامل منها، ومنحك أخرى متجددة بدون بقع ولا تجاعيد ولا خشونة، وللحقيقة هذا أنسب ماسك تستخدمينه لوجهك بعد العودة من المصيف، وللتخلص من آثار الشمس بصورة عامة.
ماسك النشا والخل لتفتيح الوجه وترطيب البشرة وتنعيمها
مكونات مهمة وضروري بالرغم من انتشارها في المنازل كلها، وإمكانية الحصول عليها بأثمان رخيصة، فهي تنتج ماسك التفتيح كما يلي:
- ليمونة.
- خل عادي.
- نشا.
- سكر.
- ماء الورد.
- عبوة .
- وعاء.
طريقة تحضير النشا والخل لتفتيح الوجه
- طريقة بسيطة تبدأ بأخذك الوعاء، ومن ثم البدء في وضع المكونات به، حيث تبدأي بالنشا.
- ضعي عليها الخل بقدر بسيط حتى لا يصبح الخليط سائل.
- اعصري الليمونة عليهما، وقلبي بعناية.
- لا تغفلي وضع السكر مع ماء الورد للمزيج.
- حركي المزيج بعناية كي تتمكني من الحصول على قوام يشبه الكريما ويمكنه الثبات على البشرة.
- يمكنك رفع الخليط على نار هادئة جدًا، ثم استمري في تقليبه حوالي ٥ دقائق، وستلاحظي أنه أصبح أثخن ومتماسك أكثر.
- أعيديه مرة أخرى على النار، لكن مع التحريك المستمر.
- أفرغي الخليط في العبوة التي جهزتيها، لكي تكون هي العلبة الخاصة به فيما بعد.
- ضعي الكريم بالثلاجة، وحافظي على وجوده فيها.
- يوزع الخليط على بشرتك قبل نومك ببساطة، على أن يتم غسل الوجه في الصباح وتجفيفه.
- مرري مكعب مثلج من ماء الورد على بشرتك كي تنغلق المسامات.
ما المتوقع بعد استخدام النشا والخل للبشرة؟
يتوقع لهما الكثير من الفوائد غير المسبوقة، لأن هذين المزيجين مفيدين جدا للبشرة، ويمتلكان تأثير ممتاز عليها، حيث:
- يتم اعتمادهما كمكونات من الطبيعة تستطيع تحويل بشرتك لهيئة محببة وجميلة.
- من جهة ما تقدمه للبشرة، فهي ذات فوائد كثيرة جدًا، أهمها الترطيب والتجديد المستمر.
- تنظيف المسامات من العمق، لمنع انسدادها بالعوالق المتواجدة بالهواء.
- تجديد الدورة الدموية، ما يعني تروية افضل وتغذية أكثر صحة للبشرة.
- كما أن الخل بوجه خاص يمنع انتشار حب الشباب، ويقضي على الأحياء الدقيقة التي تسببه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك النشا والخل لتفتيح الوجه وترطيب البشرة وتنعيمها.. مش هيكون في بقع ولا تجاعيد مرة تانية وهتلاقي وشك مختلف تماما عن قبل كدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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