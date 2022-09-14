نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لفائف الدجاج بالخضار المقرمشة الصحية بمكونات غير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لفائف الدجاج بالخضار من الوجبات الصحية والمغذية، وذلك لأنها تحتوي على البروتين الحيواني والخضروات معاً، مما يجعلها من الأطعمة المناسبة جداً للأطفال والكبار أيضا لأنها تمد الجسم بما يحتاج ليكمل يومه بنشاط وحيوية، لما تحتوي عليه من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم، وسوف يحبها الأطفال كثيراً وتعتبر طريقة جيدة لإدخال الخضروات للأطفال الذين لايحبون أكلها بهذه الطريقة الجميلة واللذيذة، وهى من الطرق التى تبحث عنها الكثير من الأمهات لعملها فى المنزل، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير لفائف الدجاج بالخضار المقرمشة بالتفصيل. مكونات لفائف الدجاج بالخضار المقرمشة تتكون لفائف الدجاج بالخضار المقرمشة من مكونات صحية ومفيدة وغير مكلفة وهى كالتالي: ربع كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة كبيرة من الزيت.

قرن من الفلفل الأخضر الحار.

١/٤ ملعقة صغيرة من الجراما سالا.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من النودلز أو المكرونة الاسباجتي المسلوقة.

حبة من البطاطس المسلوقة.

١/٢ كوب من الجزر المبشور.

١/٤ كوب من الجبنة الشيدر أو المودزريلا.

١/٢ كوب من الكرنب المبشور.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المقطع.

١/٢ ملعقة صغيرة من الصويا صوص. للتغليف حبة من البيض.

كوب من البقسماط المطحون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل لفائف الدجاج بالخضار المقرمشة سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الزيت حتى تسخن. ثم نضيف عليها الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة ونضيف أيضا ملعقة الثوم المفروم ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم الدجاج المفروم وربع ملعقة الملح والفلفل الأبيض المطحون ونقلبهم مع بعض كويس جدا. نغطيهم ونتركهم لمدة من ٦:٥ دقائق على نار متوسطة. بعد ذلك نضيف عليهم نصف ملعقة المالاسا البودر ونقلب ثم نرفعها من على النار ونضعها فى وعاء آخر. نضيف عليها النودلز والبطاطس المسلوقة والجزر والكرنب والجبنة والفلفل الأحمر المجفف المطحون والفلفل الأبيض ونصف ملعقة الملح والبصل الأخضر. ونضيف أيضا نصف ملعقة الصويا صوص ونمزجهم مت بعض كويس باليد حتى يختلطوا تماماً ويصبح الخليط مثل العجينة. ثم ندهن اليد بالزيت ونقوم بتشكيل الخليط على شكل لفائف أو أصابع ونرصه على صينية حتى ننتهى من الكمية كلها. بعد ذلك نحضر البيضة ونخفقها فى طبق عميق ونجهز طبق آخر به البقسماط ونبدأ بإنزال الأصابع فى البيض أولا ثم البقسماط. ثم نقليها فى زيت ساخن حتى تتحمر من الناحيتين وتنضج تماما. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا. فوائد الدجاج هناك العديد من الفوائد الصحية للفراخ سنذكر بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من البروتين فكل ١٠٠ جرام من الفراخ يحتوي على ١٨ جرام من البروتين. يعتبر مصدر هام للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B و A وD. يساعد فى إنقاص الوزن لذلك يستخدم فى وصفات الرجيم. يعمل على انقاص ضغط الدم المرتفع وذلك بنتاوله دائماً. كمية الدهون المشبعة به قليلة جداً لذلك فهو يحمى من خطر الإصابة بالكوليسترول. فوائد البطاطس للجسم تحتوى ثمار البطاطس على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: أثبتت العديد من الدراسات أن اكل حبة واحدة من البطاطس المسلوقة تعطى الجسم المقدار الذى يحتاجه من البوتاسيوم. تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع لأنها لا تحتوى على دهون أو كوليسترول. تحتوي على نسبة جيدة من الألياف. فوائد الثوم يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي: يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم. يزيد من إنتاج اكسيد النيتريك فى الأوعية الدموية ويعمل على توسيعها والحد من الجلطات. يحارب الكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات والعدوى الفطرية. يساعد فى معالجة الزكام بسرعة. يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة فى الجسم. فوائد البصل الأخضر يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم.

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