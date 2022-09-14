جربي مرة عمل كيكة الطاسة من غير ما تحتاجي الفرن .. هتلاقي نتيجة مش هتخطر ببالك.. وهتعجبك جدا وممكن مترجعيش تعمليها في للفرن تاني

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عمر شويل - جدة جربي مرة عمل كيكة الطاسة من غير ما تحتاجي الفرن .. طريقة عمل كيكة الطاسة من الطرق التي تتيح لك التجديد في الكيفية التي تقدمي بها الكيك بعد نضجه، حيث أنك لن تحتاجي للفرن من أجل تسوية الكيكة، بل سيتم تسويتها على الموقد من الأعلى، وليس الأمر داعيا للتعجب فقد اعتدنا مسبقًا على تقديم الوصفات المميزة على موقعنا لنعلمك أنه لا شئ يمكنه إيقافك.

جربي مرة عمل كيكة الطاسة من غير ما تحتاجي الفرن

تلك الوصفة مجربة، وقد حازت كثيرًا من الإعجابات المتكررة، وهي تتطلب تحضير ما يلي:

حوالي كوبين دقيق.

كوب لبن طازج.

ملعقتان سكر.

زيت بقدر مناسب.

كيس بيكنج بودر.

بيضة.

كيس فانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل كيكة الطاسة

أمامك أكثر من طريقة لكي تخفقي المكونات، فإما العجان، أو الخلاط، أو يدويًا، وفي كل الأحوال ستكون عجينة مميزة.

ضعي اللبن أولا في الخلاط، ثم أضيفي البيض عليه.

ضعي الفانيليا، والسكر والزيت وبعدها اخفقي بعناية.

في وعاء مناسب أفرغي الدقيق، وعليه كيس البيكنج بودر، مع رش الملح عليه.

احضري ملعقة، ثم ابدأي بسكب الخليط على الدقيق، وفي نفس الوقت حركي المزيج بالملعقة بحركة ثابتة.

التزمي باتجاه واحد لا تحيدي عنه كي لا يتكتل الخليط.

استمري حتى انتهاء المزيج المخفوق، وهنا يجب أن تكون العجينة في حالة متوسطة الثخانة.

استمري في تحريكها بالملعقة حتى تتأكدي من عدم وجود أي دقيق جاف في الأسفل.

تسوية كيكة الطاسة

ما تم حتى الآن هو إعداد الكيكة وتجهيزها، ولكن بقيت الخطوة الأهم، وهي: