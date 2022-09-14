نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية للتخلص من الهالات السوداء بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهالات السوداء من أكثر المشكلات التي يعاني منها العديد من الفتيات والنساء، وبالطبع قد تغير من شكل الوجه تمامًا وتعطي شكل غير مرغوب فيه، وقد تحدث مشكلة الهالات السوداء لعدة أسباب أهمها الإرهاق وقلة النوم، أو عدم التغذية السليمة أو التأثر بأشعة الشمس الحارقة، والان سوف تساعدكم في التخلص من هذه المشكلة وذلك باستخدام أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الهالات السوداء تمامًا بدون اي اضرار.

أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على الهالات السوداء

تهتم الكثير من النساء بالبحث عن افضل الوصفات والمواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من الهالات السوداء، والان سوف نتعرف على أهمها وهي كالآتي:

استخدام زيت الارجان

يستخدم زيت الارجان من أجل التخلص من الهالات السوداء، فهو يحتوي على فيتامينe، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وكل ذلك يكون له دور فعال في تفتيح الهالات والتخلص من اي التهابات في هذه المنطقة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من زيت الارجان.

قطعتين من القطن.

طريقة الاستخدام والتطبيق

يتم غمس قطعة القطن في الزيت وتدليك المنطقة برفق.

لا تشطف المنطقة بعد ذلك بالمياه وتترك هكذا.

ولا بد من تكرار الخطوات بشكل يومي قبل النوم.

وصفة الليمون الطبيعي

يحتوي الليمون على فيتامين c، والذي يكون له دور فعال وقوي في التخلص من الهالات السوداء وتفتيح منطقة أسفل العينين بسرعة بدون اي سلبيات وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من عصير الليمون.

كرات صغيرة من القطن.

طريقة الاستخدام والتطبيق

يتم غمس كرات القطن في عصير الليمون المركز.

توضع كرات القطن على هذه المنطقة، وتدلك برفق.

قومي باستبدال الكرات واحدة تلو الأخرى لمدة خمس دقائق.

ثم تشطف المنطقة بالماء الفاتر.

لابد من تكرار الاستخدام حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

استخدام اكياس الشاي الاخضر

الشاي الاخضر يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح منطقة أسفل العينين، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كيسين من الشاي الاخضر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة الاستخدام