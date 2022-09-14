نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أجهزة إزالة الشعر من الجسم بالليزر والكهربائية مع الأسعار بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل أجهزة إزالة الشعر من الجسم لراحتك على الدوام نعرضها هنا في هذا المقال، إذا كانت عملية إزالة شعر الجسم تمثل لك أزمة حقيقية فنحن ننصحك باستخدام الأجهزة الحديثة المصممة خصيصاً لإزالة الشعر بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل الآثار الجانبية، حيث تتعدد أجهزة نزع الشعر ما بين أجهزة الليزر والأجهزة التقليدية التي تعتمد على الملاقيط أو الحلاقة، إلى جانب الوسائل التقليدية لإزالة الشعر والتي تسبب تحسس البشرة وتهيجها، تعرفي على أحدث أجهزة التخلص من الشعر الزائد وأفضلها لتحقيق نتائج مرضية في إزالة الشعر.

أفضل أجهزة إزالة الشعر بالليزر

جهاز فيليبس لوميا المطور بتقنية IPL

تعد أجهزة فيليبس من أكثر أجهزة إزالة الشعر بالليزر المعروفة حول العالم، نظراً لثقة العملاء في العلامة التجارية، وتجارب المستخدمين الإيجابية ومراجعاته الجيدة.

سعر جهاز فيليبس لوميا 9000 الإصدار الحادي عشر 1999 ريال سعودي.

سعر جهاز فيليبس لوميا بالليزر الإصدار الحادي عشر الذهبي 1799 ريال سعودي.

جهاز بيورر beurer لإزالة الشعر

أجهزة beurer لإزالة الشعر بالليزر متنوعة، حيث وفرت لكل مستخدميها العديد من الخيارات في نزع الشعر، فهناك أجهزة منها تعمل بتقنية الومضات الضوئية، أو بتقنية IPL.

سعر جهاز بيرور beurer بيور سكين برو 529 ريال سعودي.

سعر جهاز beurer بالنبضات الضوئية 999 ريال سعودي.

جهاز اي مووي

سعر جهاز اي مووي 6 عدسات3750 ريال سعودي، خصومات بمناسبة اليوم الوطني 50 بالمائة ليصبح سعر الجهاز بعد الخصم 1590 ريال.

سعر جهاز اي موي الإصدار الثامن بالبريد 5 عدسات 3999.

أجهزة اي موي من أكثر الأجهزة المنتشرة في دول الخليج العربي والتي تعمل بتقنية الومضات الضوئية أو IPL في نزع الشعر، وتتراوح أسعارها ما بين البسيط والمتوسط والعالي حسب الميزانية.

جهاز كوزبيوتي cosbeauty المطور

توجد منه إصدارات عديدة منها كوزبيوتي الوردي وكوزبيوتي چوي، يحتوي الجهاز على 3 عدسات منها عدسة مخصصة لمنطقة البيكيني، وهو جهاز ياباني.

أفضل ماكينة إزالة الشعر بالكهرباء

ماكينة براون لإزالة الشعر

العلامة التجارية براون من أكثر العلامات التجارية استخداماً في عالم العناية بالمرأة ومنها أجهزة نزع الشعر من الجسم، تتنوع الأجهزة لتقدم لكِ العديد من الخيارات، براون سيلك ابيل 3 و5 هي الإصدارات القديمة، وتم تطوير بعض الإصدارات الحديثة مثل سيلك ابيل 7 و سيلك ابيل 9 والتي يمكن استخدامها تحت الماء.

سعر ماكينة سيلك ابيل 3 تساوي 139 ريال.

سعر ماكينة براون سيلك ابيل 5 يساوي 359 ريال.

سعر ماكينة براون سيلك ابيل 7 يساوي 400 ريال.

سعر ماكينة براون سيلك ابيل 9 تساوي 464 ريال.

جهاز إمچوي

امجوي توفر لك تقنية إزالة الشعر بالملاقيط لنزع الشعر من جذوره، وتترك بشرتك ناعمة، وتتوفر معها مجموعة من القطع المخصصة لإزالة الشعر من الجسم بالكامل.

سعر جهاز إمجوي لإزالة الشعر 199 ريال سعودي.

ماكينة فيليبس لإزالة الشعر للنساء

العديد من الخيارات التي توفرها لك فيليبس منها إصدارات متعددة بأسعار مناسبة للجميع، وكذلك متعددة الرؤوس حسب الاستخدام.