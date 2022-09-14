نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكـريم السـحري لفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين طبيعي لشعر حريرى في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة

إذا كنتي ترغبين في الحصول على كريم طبيعي لفرد الشعر لا تبحثي بعيدًا فقد جئنا لك بالحل الأمثل، كما أن هذا الكريم يمكنك عمله في المنزل بنفسك وبمكونات طبيعية متوفرة في منزلك حيث لا تحتاج منك إلى الكثير من التكلفة ولا الوقت والمجهود، عزيزتي المرأة يجب عليك الآن أن تتوقفي عن استخدام أي شيء على شعرك كما أنه لا يجب أن تقومي بعمل بروتين لفرد الشعر حتى تتخلصي من خشونة شعرك فهذا الطريق خطير للغاية ويدمر شعرك تمامًا.

طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن

المكوّنات المطلوبة لعمل الكريم:-

كوبان صغيران من الحليب الدافئ.

أربع ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند والجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

عسل نحل أبيض طبيعي.

خطوات عمل كريم الحليب وزيت جوز الهند لفرد الشعر:-

أول خطوة تتمثل في تسخين الحليب على نار درجتها هادئة ثم قومي بوضع زيت جوز الهند مع الحليب وقلبيهم معًا إلى أن يتجانسوا.

بعد ذلك قومي بوضع نشا الذرة مع الجيلاتين وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي خليط الحليب وجوز الهند مع خليط النشا والجيلاتين وقلبيهم.

ثم قومي برفع الخليط من على النار بعد أن يصبح قوامه سميك وممتزج تمامًا وبعدها ضعي العسل وعصير الليمون إلى الخليط وقلبي المكونات مع بعضها.

صففي شعرك قبل وضع الخليط عليه حتى يتم تخليصه من أي تشابك وقسميه إلى أربعة أقسام وقومي بتوزيع الكريم على كل قسم بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف.

ارفعي شعرك ثم قومي بتغطيته بغطاء رأس حراري واتركي الكريم على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بشطفه بماء بارد واستخدميه مرتين من كل أسبوع.

طريقة عمل وصفة الموز لفرد الشعر الخشن

المكونات المطلوبة:-

ثمة موز كبيرة.

عصير ليمون.

زيت جوز الهند.

خطوات عمل وصفة الموز لفرد الشعر:-

اخلطي المكونات السابقة مع بعضها إلى أن تصبح متجانسة تمامًا وبنفس الوصفة السابقة قومي بتطبيق الخليط على شعرك ونفس فترة الانتظار واستخدمي الكريم مرتين أيضًا من كل أسبوع.