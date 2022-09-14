نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي وأرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن من الوصفات السهلة، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت، وذلك لتحسين نعومة الشعر، والتخلص من التجاعيد، بدون كيماويات، وبدون مواد تتلف الشعر، فقط استعملي الخميرة مضاف لها بعض المكونات الطبيعية المميزة، والتي تعمل على تعزيز الشعر بالكثير من المواد الطبيعية، والتي تصل لفروة الرأس، توفر بيئة نمو أفضل لبصيلات الشعر.
بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة
من الممكن عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن وذلك يجعلك تستغني تماما عن أي مواد فرد غير طبيعية، حيث تعد تلك الطريقة الطبيعية من الوصفات الفعالة، والتي توفر قوة لخصلة الشعر ونعومة ولمعان طبيعي، وإليكم مكونات الوصفة كما يلي:
المكونات
خليط الخميرة يحضر باستعمال المكونات الآتية:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة زيت السمسم.
- بياض بيضة.
- ملعقة من النشا.
طريقة تحضير الوصفة
من الممكن أن تتبعي الخطوات الآتية للتحضير، والتي تكون على هذا النحو التالي:
- قومي باستعمال الخميرة، بوضعها في الوعاء الملائم.
- استعملي بياض البيضة، وضعيه مع الخميرة، ثم حركي المكونين معا.
- يتم وضع الزيوت الطبيعية، والنشا بالتدريج.
- تحريك المكونات للحصول على أفضل خليط ناعم، يسهل توزيعه على خصلات الشعر.
- تطبيق الخليط يكون بتوزيعه بالكامل على الشعر.
- يترك الخليط على الشعر 10 د، ثم يغسل بماء فاتر.
وصفة الخميرة وجل الصبار لفرد الشعر الخشن
مكونات الخليط الخميرة
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة زيت خروع.
- ملعقتان من النشا.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار وعاء جاف نظيف.
- ضعي الخميرة مع جل الصبار، وقلبي المكونين معاً.
- لا بد من استخدام النشا، وخلطه مع الخميرة والجل.
- ثم أضيفي زيت الزيتون، وقلبي الخليط مرة أخرى.
- يصبح الخليط جاهز للاستخدام.
- ضعي الخليط على الشعر مدة لا تزيد على ربع ساعة.
- بعد انتهاء مدة التطبيق، اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
- كرري تطبيق تلك التركيبة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع، للمزيد من حيوي الشعر ونعومته.
- الخميرة لها دور فعال في فرد الشعر الخشن كما أنها تعمل على تنعيمه كما أنها تعمل علي جعل الشعر الخشن أملس وحرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي وأرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.