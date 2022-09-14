نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي وأرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن من الوصفات السهلة، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت، وذلك لتحسين نعومة الشعر، والتخلص من التجاعيد، بدون كيماويات، وبدون مواد تتلف الشعر، فقط استعملي الخميرة مضاف لها بعض المكونات الطبيعية المميزة، والتي تعمل على تعزيز الشعر بالكثير من المواد الطبيعية، والتي تصل لفروة الرأس، توفر بيئة نمو أفضل لبصيلات الشعر.

بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة

من الممكن عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن وذلك يجعلك تستغني تماما عن أي مواد فرد غير طبيعية، حيث تعد تلك الطريقة الطبيعية من الوصفات الفعالة، والتي توفر قوة لخصلة الشعر ونعومة ولمعان طبيعي، وإليكم مكونات الوصفة كما يلي:

المكونات

خليط الخميرة يحضر باستعمال المكونات الآتية:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت السمسم.

بياض بيضة.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير الوصفة

من الممكن أن تتبعي الخطوات الآتية للتحضير، والتي تكون على هذا النحو التالي:

قومي باستعمال الخميرة، بوضعها في الوعاء الملائم.

استعملي بياض البيضة، وضعيه مع الخميرة، ثم حركي المكونين معا.

يتم وضع الزيوت الطبيعية، والنشا بالتدريج.

تحريك المكونات للحصول على أفضل خليط ناعم، يسهل توزيعه على خصلات الشعر.

تطبيق الخليط يكون بتوزيعه بالكامل على الشعر.

يترك الخليط على الشعر 10 د، ثم يغسل بماء فاتر.

وصفة الخميرة وجل الصبار لفرد الشعر الخشن

مكونات الخليط الخميرة

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة زيت خروع.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير