نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكعوب الهوانم.. التخلص من تشققات القدمين بطرق طبيعية وبسيطة انسى الجلد الميت للابد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تشققات القدمين نتيجة استخدام المنظفات الكيميائية وارتداء الأحذية المفتوحة وعدم ترطيب القدمين لذلك يبحثون عن طرق طبيعية تعمل على التخلص من تشققات القدمين لأنها لها مظهر سيء يسبب الحرج الشديد بالإضافة إلى الملمس الخشن، واستخدام المواد الطبيعية له فاعلية كبيرة ولا يسبب أي ضرر.

التخلص من تشققات القدمين

تشققات القدمين يمكن التخلص منها بكل سهولة وبدون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التي تعطي نتائج مؤقتة وسرعان ما تعود التشققات مرة أخرى ويمكن استبدالها بوصفات طبيعية للحصول على أفضل النتائج والتي منها الآتي:

وصفة الفازلين والليمون

يعمل الفازلين كمرطب فعال للتخلص من خشونة الجلد وجفافه، أما الليمون فهو يعمل على تقشير الجلد وتجديد الخلايا وإضافة الليمون إلى الفازلين يعطي نتائج فعالة.

المكونات:

ملعقة صغيرة واحدة من الفازلين الطبي.

عصير ليمونة واحدة.

حجر جفاف.

طريقة التطبيق:

يفضل وضع القدمين في الماء الدافئ قبل استخدام الوصفة.

بعد ذلك يتم فرك القدمين بالحجر للتخلص من الجلد الميت.

ثم يتم تجفف القدمين جيداً؟

ثم يتم إحضار الخليط من خلال وضع عصير الليمون على الفازلين وتقليبهم جيدًا.

بعد ذلك يوضع الخليط على القدمين مع الاستمرار في التدليك لمدة عشر دقائق لتنشيط الدورة الدموية في القدمين والمساعدة على الامتصاص.

بينما للحصول على أفضل النتائج لابد من استخدام هذه الوصفة بشكل يومي.

وصفة العسل الأبيض

يعمل العسل على ترطيب الجلد بشكل كبير والتخلص من الخشونة والتشققات ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

كوب واحد من العسل.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

حجر خفاف.

طريقة التحضير:

أولا نحضر وعاء كبير يكفي لوضع القدمين فيه.

بعد ذلك نضع به الماء الدافئ والعسل وتقليبهم جيدًا حتى يختلط العسل بالماء تمامًا.

ثم نضع القدمين في الماء لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك تفرك القدمين باستخدام الحجر للتخلص من الجلد الميت.

بينما لابد من استخدام هذه الوصفة ثلاثة أيام بالأسبوع على الأقل.

في نهاية مقال التخلص من تشققات القدمين ذكرنا بعض الوصفات التي لها فاعلية كبيرة لكن بشرط الاستمرار على استخدامها بشكل يومي للحصول على النتيجة المراد الوصول إليها، لكن بشرط الالتزام بالمكونات والخطوات الدقيقة.