8 طرق سهلة لتحسين جسمك من غير ما تصرفي فلوس

في بعض الاحيان ، بنحس اننا محتاجين نصرف ثروة على المنتجات للعناية بجسمنا وصحتنا ، ولكن الحقيقة ان احنا متوفر عندنا بدائل مش مكلفة تقدري تجربيها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 طرق لتحسين جسمك من غير ما تكلفك حاجة.
طرق لتحسين جسمك:
1- تمارين للتخلص من الدقن المزدوجة:
في بعض التمارين البسيطة والسهلة اللي تقدري تعمليها في البيت للتخلص من الدقن المزدوجة.
التمرين الاول:
– ميلي راسك لورا وبصي للسقف.
– ادفعي الفك السفلي لقدام بحيث انك تحسي بالتمدد تحت دقنك.
– اثبتي على الوضع ده لمدة 10 ثواني.
– استرخي ، وكرريه.
التمرين التاني:
– ميلي راسك لورا وبصي للسقف.
– ميلي راسك ناحية اليمين.
– حركي الفك السفلي لقدام.
– اثبتي لمدة 10 ثواني.
– استرخي.
– كرري نفس الحركة مع توجيه راسك ناحية الشمال.
2- اعملي مقشر للجسم باستخدام القهوة:
تقدري تمزجي القهوة مع مكونات تانية من البيت لعمل مقشر للجسم من غير ما تدفعي فلوس هتحتاجي:
– 2 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.
– 1 معلقة كبيرة سكر.
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
امزجي كل المكونات مع بعض كويس واحفظيها في برطمان زجاجي ، واستخدميه لتقشير الوش والجسم اثناء الاستحمام ، الخليط ده ليه فوايد كتير غير انه بيقشر البشرة وبيخلصك من خلايا الجلد الميت ، كمان بيساعد على تقليل السيلوليت, منع الشيخوخة, تحسين الدورة الدموية.
3- استبدلي ادوات التمرين بحاجات موجودة في البيت:
الحقيقة انتي مش محتاجة تشتري معدات تمارين كتير وغالية عشان تحافظي على جسمك وصحتك ، ولكن تقدري تستبدلي ادوات التمرين بحاجات موجودة عندك في البيت ، زي استخدام زجاجات الماية المليانة بالرملة كبديل للدامبلز او حاجات تانية تقيلة ممكن تديكي نفس التأثير ، يعني تقدري تستغلي اي حاجة في البيت للتمرين.
4- اتعملي التمرين من فيديوهات النت:
الانترنت يعتبر وسيلة هايلة جدا لتعلم اي حاجة ، وفي معظم الوقت بتبقى الفيديوهات التعليمية كلها مجانية ، وبالتالي تقدري تستخدميها لتعلم التمارين اللي هتساعدك على تحقيق افضل نتايج ، تقدري تختاري الروتين الانسب ليكي حسب اللي بتفضليه او اللي جسمك محتاجة, اسلوب حياتك, ووقتك.
5- ازالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام شمع السكر:
لو مش قادرة تروحي مركز تجميل تعملي ازالة للشعر باي وسيلة وعايزة بديل افضل من شفرات الحلاقة ، ممكن تعملي شمع السكر “السويت” ، اللي بيحتاج مكونات بسيطة ومتوفرة في البيت ، وللوصفة دي هتحتاجي:
– 2 كوباية سكر.
– ¼ كوباية عصير ليمون.
– 2 معلقة كبيرة ماية.
– 1 معلقة كبيرة ملح.
في حلة على نار متوسطة لعالية دوبي كل المكونات مع بعض ، وقلبيها وبمجرد ما تبدأ في الغليان ، سيبيه على النار يغلي لحد ما لونه يبقى كراميل زي لون العسل ، بعدها انقليه في اي حاجة وسيبيه يبرد وكده يبقى جاهز ، وتقدري تسخني الخليط وتستخدميه مرة تانية.
قبل ازالة الشعر ، في بعض الخطوات اللي لازم تعمليها ، تنضيف الجلد, تقشير لطيف لازالة خلايا الجلد الميت, وضع بودرة اطفال للتخلص من الرطوبة الزيادة من الجلد, وكمية صغيرة من الزيت ، عشان الشعر يلزق بسهولة ، حطي الشمع في اتجاه نمو الشعر واسحبيه عكس اتجاه نمو الشعر ، واتأكدي ان الشمع مش سخن اوي قبل استخدامه ، خصوصا في المناطق الحساسة.
6- مارسي الرقص:
الرقص يعتبر طريقة فعالة لتشغيل جسمك وحرق بعض السعرات الحرارية ، بالاضافة انه ليه كتير من الفوايد الصحية ، زي تحسين حالة القلب والرئتين, زيادة القوة العضلية, اللياقة البدنية, التحكم في الوزن, ,تحسين شكل الجسم, وحتى كمان توفير مهارات اجتماعية افضل ، وتقدري تمارسي الرقص اثناء عمل اي انشطة تانية ، زي شغل البيت ، خصوصا لو كنتي لوحدك في البيت ، شغلي اكتر موسيقى بتحبيها ، وانطلقي.
7- فوايد مكعبات التلج:
في طرق كتير نقدر من خلالها الاستفادة من مكعبات التلج ، لتقليل الانتفاخات تحت العين ، اضغطي على البشرة بالراحة بمكعب تلج لمدة 10 – 15 دقيقة ، تقدري كمان تقللي من حجم البثور باستخدام نفس الطريقة ، لان البرودة بتقلل الالتهاب عن طريق تضييق الاوعية الدموية ، بالاضافة كمان ان فرك البشرة بالتلج بيساعد على تحسين الدورة الدموية وده بينتج عنه توهج صحي.
8- اغسلي ملايات السرير بشكل متكرر:
ملايات السرير ، وخصوصا كمان اكياس المخدات ، بتبقى على اتصال دائم ببشرتنا اثناء النوم ، والاماكن دي ممكن تحتوي على الاوساخ, الزيوت, البكتيريا من جسمنا وشعرنا والبيئة اللي حوالينا ، وده بيخلق ارض خصبة لحب الشباب ، وعشان تتجنبي ده بننصحك غسل الملايات واكياس المخدات بشكل متكرر ، عشان تضمني ان بشرتك دايما متصلة بحاجة نضيفة مش هتضر وشك ولا جسمك.
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