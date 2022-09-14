نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير الخلايا الميتة من الوجه والجسم كله جسم العروسة هيلمع قبل الفرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تتعرض البشرة إلى عوامل البيئة الخارجية من الأتربة وأشعة الشمس وخاصة بشرة المرأة العاملة يحدث تراكم الجلد الميت فى البشرة وفى الجسم ومن هذه العوامل أيضا جفاف البشرة التى تسبب فى ظهور الجلد الميت الذي يسبب للجلد إسمرار البشرة الفاتحة وظهور البقع والتصبغات الغامقة لذلك نقدم إليكي الحل السريع والأفضل والذى يتكون من السكر والقهوة وعصير الليمون وزيت الزيتون ودقيق الشوفان فهذه الوصفة طبيعية إستخدامها آمن جدا على كل أنواع الجلد مثل الجلد الحساس والجلد الدهنى والجلد الجاف وبمجرد وضع هذه الوصفة على البشرة والجسم سوف نلاحظ إختفاء وإزالة كل خلايا الجلد الميت، وبالتالى سوف يصبح الوجه والجسم أبيض وناصع البياض، وتعمل هذه الوصفة على تفتيح المناطق الحساسة مثل الركبتين والكوعين وبين الفخذين. مكونات خلطة تقشير الجلد الميت للوجه والجسم أربعة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الجزر طريقة عمل خلطة تقشير الجلد الميت للوجه والجسم أولا نقوم بتنظيف وغسل الوجه والجسم بالماء الدافئ حتى يتم فتح مسام الجلد، وبعد ذلك يتم تجفيف الجسم بمنشفة نظيفة.

وبعد ذلك يتم تحضير إناء مناسب ثم نضع به السكر والقهوة وعصير الليمون وزيت الزيتون ثم يتم الخلط جيدا.

وبعد ذلك يتم إضافة دقيق الشوفان والنشا وعصير الجزر ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة تقشير الجلد الميت.

ثم نقوم بتوزيع خلطة التقشير على الوجه والجسم ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة حتى تجف تماما.

وبعد أن تجف خلطة التقشير نقوم بفرك الخلطة من الوجه والجسم برفق شديد حتى لا يتسبب فى جرح الجلد ثم نقوم بتنظيف الوجه والجسم بالماء البارد حتى يتم غلق المسام.

ويكرر إستخدام خلطة التقشير مرة فى الأسبوع، وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ الوجه والجسم خالي تماما من الجلد الميت.

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