نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للإحراج وأهلا بالثقة.. تفتيح الكوعين والركب بوصفة رهيبة ستدهشك من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح الكوعين والركب هي إحدى العناوين التي تزايد البحث عنها باعتبارها من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجهها معظم النساء والتي تسبب الضيق والحرج، تتعرض منطقة الكوعين والركب لمشكلة الاسمرار لأنها من أكثر المناطق المعرضة للاحتكاك لذا وجب التنويه عن بعض الوصفات الطبيعية المجربة القادرة على حل هذه المشكلة من اول استعمال، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

تفتيح الكوعين والركب

الكوعين والركب من أكثر المناطق التي تتعرض للاسمرار نتيجة الاحتكاك ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية القادرة على إزالة هذا الاسمرار بسهولة.

وصفة السكر وزيت الزيتون

تعمل هذه الوصفة كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

4 ملاعق من السكر.

ملعقتان كبار من زيت الزيتون.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

نوزع الخليط على الكوعين والركب بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق.

نغسل الكوعين والركب بالماء جيدًا، مع مراعاة ترطيب المنطقة عقب الوصفة مباشرة.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الزبادي والخل

يعمل هذا الثنائي الرهيب على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

3 ملاعق من الزبادي.

ملعقتان من الخل الأبيض.

الطريقة

يضاف مقدار الخل على الزبادي، وتقلب المكونات جيدًا.

يطبق الخليط على الكوعين والركب.

يترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا ثم تشطف المنطقة بالماء جيدًا.

وصفة الكركم والزبادي

إحدى وصفات التفتيح السريعة القادرة على تفتيح الكوعين والركب في أسرع وقت ممكن، وذلك بإتباع التالي:

المكونات

ملعقة من الكركم.

ملعقتان من الزبادي.

الطريقة

نضع مقدار الكركم على الزبادي وتقلب المكونات جيدًا.

يوزع المزيج على الكوعين والركب ويترك لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نغسل الكوعين والركب بالماء جيدًا لإزالة آثار الخليط.

تكرر الوصفة يوميًا للحصول على النتيجة المطلوبة بسرعة.

في نهاية مقال تفتيح الكوعين والركب حيث تم التعرف على العديد من الخلطات الطبيعية القادرة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها سواء بتطبيق وصفة السكر وزيت الزيتون أو وصفة الزبادي والخل كما يمكن الاستعانة بوصفة الزبادي والكركم الرهيبة.