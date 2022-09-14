نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من الحاتي.. تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم مستحيل تبطلي تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من ربات البيوت عن تتبيلة الفراخ المشوية باعتبارها السر وراء الطعم الخطير والمميز للفراخ المشوية، تعزز هذه التتبيلة الرهيبة النكهة وتقوي طعم الفراخ لذا تلجأ الأمهات إلى إعدادها في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة لضمان جودتها بدلًا من شرائها جاهزة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تتبيلة الفراخ المشوية

الفراخ المشوية من الأكلات البسيطة الصحية التي تناسب الجميع خاصة عند إتباع الحميات الغذائية سر طعم الفراخ المشوية الخطيرة يكمن في التتبيلة الرائعة، يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل تتمثل في التالي:

المكونات

ثلاثة بصلات متوسطة الحجم.

5 فصوص ثوم.

كوب واحد من الكاتشب.

2 حبة من الطماطم.

فلفل أخضر حامي.

فلفل أخضر رومي بارد.

ملعقة من الثوم البودرة.

مقدار ملعقة واحدة من البصل البودرة.

ورق لورا.

القليل من الحبهان المطحون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عصير ليمونة واحدة.

½ كوب من الخل.

القليل من السكر.

زيت.

الطريقة

في البداية نقوم بتقطيع الفراخ وتنظيفها جيدًا بالماء والملح والليمون والدقيق للتخلص من الزفارة والرائحة الكريهة وآثار الدم.

فرم البصل والثوم والفلفل الأخضر البارد والحامي والطماطم في الكبة الكهربائية.

يضاف الكاتشب إلى الخليط السابق مع استمرار الخفق.

يفضل وضع مقدار الخل الأبيض والليمون في هذه المرحلة.

نضع البهارات المشكلة المتمثلة في الثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا والسكر في الكبة وتخلط جيدًا لضمان امتزاج المكونات تمامًا.

نصب الخليط في وعاء عميق ثم نضع قطع الفراخ.

ندعك الفراخ في التتبيلة جيدًا للتأكد من وصول التتبيلة لكل قطعة.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل ترك الفراخ في التتبيلة لمدة ساعتين في الثلاجة.

نضع الفراخ في صينية مع إضافة القليل من الماء، يفضل إغلاق الصينية بإحكام باستخدام ورق الفويل ووضعها في الفرن لمدة ساعة.

في نهاية مقال تتبيلة الفراخ المشوية حيث تم التعرف على المقادير المضبوطة لإعداد ألذ واشهى فراخ مشوية مثل المطاعم، مع توضيح أسرار كبرى المطاعم وعرض بعض التكات والإضافات التي تضمن النجاح في إعدادها.