نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور الهاش زي الجاهز من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتي فور من الحلويات المتواجدة طوال العام ويكثر تواجدها بالأخص في الأعياد ومناسبات الزواج وأعياد الميلاد وهو من الحلويات لذيذة الطعم ويحبها الجميع ويمكن تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل وتزينه بأشياء مختلفة حسب الرغبة. مكونات تحضير البيتي فور في المنزل 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السمن.

كوب من السكر الأبيض البودر.

2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. لتزين البيتي فور نحتاج إلى: 5 ملاعق كبيرة من المربى.

شوكولاتة ذائبة.

فورماسيل.

نصف كوب من جوز الهند.

فول سوداني مجروش. طريقة تحضير البيتي فور في المنزل في وعاء عميق نضيف السمن ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. ثم نضيف إليها السكر الأبيض البودر ونمزجهم جيدا ثم نضيف البيض والفانيليا. نخلط المكونات جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح ونقوم بالعجن جيدا. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى جزئين ونضيف إلى جزء منهم الكاكاو الخام ويمزج جيدا. ثم نقوم بإحضار ماكينة البيتي فور ونقوم بتشكيل عجينة البيتي فور حسب الرغبة. نقوم بإحضار صواني الخبز ونضع فيها البيتي فور وندخلها لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية. نترك البيتي فور في الفرن حتى ينضج ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما. بعد ذلك نقوم بلصق البيتي فور بالمربى ويزين بالشوكولاتة الذائبة والفورماسيل أو بجوز الهند أو السوداني المجروش. مكونات تحضير البيتي بدون بيض 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

80 جرام من السكر الأبيض البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

200 جرام من الدقيق الأبيض الفاخر.

80 جرام من النشا. لتزين البيتي فور نحتاج إلى: شوكولاتة ذائبة.

مكسرات حسب الرغبة.

فورماسيل. طريقة تحضير البيتي فور الناعم في وعاء عميق نضيف الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح والنشا. ثم نقوم بالعجن جيدا حتى نحصل على قوام عجينة متماسك. ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة زبدة ونقوم بتشكيل البيتي فور فيها. ندخل البيتي فور إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج. ثم يزين البيتي فور بالشوكولاتة والمكسرات حسب الرغبة.

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