نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك مانجه أعملي الكنافة بالمانجو على أصولها بطريقة المحلات وبكل أسرارها وتكاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة بالمانجو طعم مختلف للكنافة حيث إعتاد العديد من الناس عمل الكنافة بطرق تقليدية حيث تقوم السيدات بعمل الكنافة سادة من غير أى إضافة، والعديد من السيدات يقومون بعمل الكنافة بالمكسرات مثل الفستق واللوز والفول سودانى وجوز الهند، والبعض منهم يصنعون الكنافة بالقشطة والكاسترد والكنافة بالموز والكنافة بالبسبوسة، وفى هذا المقال نعرض إليكى كيف تصنعين الكنافة بالمانجو بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبطعم مختلف ومميز وبمذاق رائع وشهى ويقبل على تناولها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار. مكونات عمل الكنافة بالمانجو كيلو واحد من الكنافة

كمية مناسبة من المانجو قطع

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الشربات إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل الكنافة بالمانجو أولا نقوم بعمل الشربات بتحضير إناء مناسب ثم نضع به السكر والماء والفانيليا وعصير الليمون ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الكنافة ونضعها فى وعاء كبير ويفضل أن تكون محفوظة فى فريزر الثلاجة حتى يسهل تفتتها أو يمكن وضعها في الكبة.

وبعد أن تفتت الكنافة نقوم بوضع الزبدة السائلة عليها ويتم تقليبها جيدا، وبعد ذلك نقوم بتقسيم الكنافة إلى نصفين.

ثم نضع النصف الأول من الكنافة فى صينية مدهونة بقليل من السمنة، والنصف الآخر فى صينية أخرى بنفس حجم الصينية الأولى.

ثم نضع النصف الأول من الكنافة فى صينية مدهونة بقليل من السمنة، والنصف الآخر فى صينية أخرى بنفس حجم الصينية الأولى. ثم نقوم بإدخال الصنيتين فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبى.

وبعد نضج الكنافة نقوم بصب نصف الشربات على صينية الكنافة ثم نقوم برص قطع المانجو جيدا ونوزعها فوق الكنافة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الكنافة الأخرى على طبقة المانجو ثم نقوم بصب باقى كمية الشربات.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع صينية الكنافة بالمانجو ونضعها فى طبق التقديم، وبهذا تصبح الكنافة جاهزة بأحلى طعم، وبألف صحة وعافية لكى ولأفراد أسرتك.

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