نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيه ليلة كاملة لشعرك وهيخلي شعرك كثيف وطويل لحد الركب سينمو بدون توقف وبسرعة البرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحيانا يتعلق بالشعر عدد من المشكلات والتي يكون لها تأثير سلبي على نفسية أي شخص سواء الرجال أو السيدات ومن أهم هذه المشاكل هي تساقط الشعر أو الشعر الخشن ومشكلة الشيب ومشكلة الصلع ووجود فراغات بالشعر فهي تظهر في مقدمة الرأس بشكل واضح وملحوظ، فمن بين كل هذه المشاكل توجد مشكلة تعتبر من المشكلات الكبيرة وقد تواجه العديد من الأشخاص وهي مشكلة الصلع حيث أنها تكون عبارة عن فراغات توجد بالشعر فقد توجد عدة أمور مختلفة يكون لها دور كبير في ظهور هذه الفراغات، ومن ضمن هذه الأمور هي كثرة إستعمال كريمات الشعر الجاهزة وكذلك كثرة إستخدام الشامبو والبلسم الغير مناسب لنوع شعرك ومن أهم الأمور أيضا هي التدخين الكثير وكذلك كثرة التوتر والقلق ويوجد غير ذلك الكثير، ولكي لا يحدث فراغات بالشعر لابد من الإهتمام به بشكل مستمر والمحافظة عليه من خلال إستعمال الاشي الطبيعية التي لا تترك له آثار سلبية، فعند علاج مشكلة الصلع وملئ فراغات الشعر بطريقة طبيعية من الأفضل أن نقوم بإستعمال الخلطات الطبيعية. مكونات خلطة زيت الخروع لإنبات فراغات الشعر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا. طريقة عمل خلطة زيت الخروع لإنبات فراغات الشعر نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم ويتم وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا ثم يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي نحصل على مزيج متجانس.

ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر وبالتحديد على الفراغات ونتركها لمدة ليلة كاملة ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

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