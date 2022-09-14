نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت النشادر اللذيذ الذي يحبه الجميع وخاصة الأطفال يحبونه مع كوب من الشاي بحليب وهو من ضمن حلويات العيد المعروفة والمشهورة والذي يتواجد طوال العام لطعمه اللذيذ والشهي وأيضا مفيد ومغذي للأطفال يمكنك تناوله في الصباح مع كوب من الشاي الدافئ. مقادير تحضير بسكويت النشادر 4 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

6 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض.

4 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

5 ملاعق كبيرة من النشادر. طريقة تحضير بسكويت النشادر نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والسكر الأبيض ثم نقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة الزيت والفانيليا ونستمر بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي هش. نقوم بإحضار وعاء أخر نضيف فيه الحليب والنشادر ثم نقوم بمزجهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الحليب والنشادر على خليط البيض والسكر ونمزجهم معا جيدا. ثم نقوم بإضافة الدقيق إليهم بالتدريج ونقوم بعجن المزيج جيدا باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة لترتاح قليلا. بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة البسكويت على شكل أصابع أو حسب الرغبة. ثم نقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها البسكويت. نقوم بإدخال البسكويت إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية حتى ينضج البسكويت ويأخذ لونا ذهبيا. مكونات تحضير بسكويت النشادر بدون بيض 4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من السمن.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من النشادر.

2 ملعقة من السمسم.

ماء دافئ للعجن. طريقة تحضير بسكويت النشادر بدون بيض في وعاء نضيف الدقيق والبيكنج بودر والنشادر ثم نضيف إليهم السمن والزيت ونمزجهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع العجن جيدا. نستمر في العجن حتى نحصل على قوام متماسك للعجينة ونتركها لمدة ساعة لترتاح. ثم نقوم بإحضار ماكينة البسكويت ونقوم بتشكيل عجينة البسكويت بها. نضع البسكويت في صواني الخبز وندخلها إلى الفرن حتى ينضج ويأخذ لونا ذهبيا.

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