نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط الاقتصادية في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيكة الخلاط من ألذ أنواع المخبوزات التي يمكنك تحضيرها في المنزل للاستمتاع بها في الأقطار أو العشاء، أو حتى لاستقبال الضيوف، فهي بمكونات سهلة واقتصادية ولن تحتاجي في تحضيرها لأكثر من 10 دقائق فقط.
مقادير كيكة الخلاط
مقادير كيكة الخلاط ستجديها لديك في مطبخك، ويمكنك تجهيزها بكل سهولة، فكل ما عليك هو تجهيز المكونات التالية:
- ٣ أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.
- رشة من ملح الطعام.
- 2 باكو بكينج بودر.
- معلقة كبيرة خل أبيض.
- كوب حليب.
- كوب وربع سكر أبيض.
- كوب زيت
- ٣ بيضات
- ملعقة صغيرة فانيلا.
طريقة إعداد كيكة الخلاط
يمكنك بكل سهولة تحضير كيكة الخلاط والحصول على ألذ كيكة إسفنجية وهشة بمذاق رائع عند اتباع الخطوات التالية:
- أضبطي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية قبل البدء في تحضير الكيك.
- ضعي 3 بيضات في الخلاط، ثم قومي بإضافة المكونات السائلة من (الحليب والزيت والخل)، ثم ضعي السكر الأبيض والفانيليا، وابدئي في خلط جميع المكونات على سرعة متوسطة، حتى يصبح الخليط أبيض ومتجانس وقوامه كريمي.
- أنخلى 3 أكواب من الدقيق الأبيض حتى تتخلصي من أي كتل به، بعد ذلك قومي بإضافته للمكونات الموجودة بالخلاط، ثم ضعي 2 كيس صغير من البيكنج بودر، ورشة صغيرة من الملح.
- حضري صينية متوسطة الحجم (يفضل حجم 22)، وقومي بدهن قاع الصينية والجوانب بملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة أو رشة من الدقيق.
- ضعي الخليط السابقة بداخل الصينية وقومي بتحريك الصينية يمينًا ويسارًا، حتى يصبح سطحها مستوي وناعم
- ضعي الكيكة في الفرن الساخن، وأتركها لمدة 35 دقيقة، بعد ذلك قومي باختبار العجين للتأكد من أنها أصبحت جاهزة (يمكنك القيام بذلك من خلال وضع طرف الشوكة أو السكينة في منتصف الكيكة وإخراجها نظيفة بدون عجين).
- أغلق الفرن وأترك الكيكة بداخله لمدة 5 دقائق، ثم قومي بإخراجها من الفرن وأقلبها إلى طبق التقديم.
- قطعي الكيكة بالطريقة المفضلة، ويمكنك تقديم كيكة الخلاط ساخنة أو باردة على حسب الرغبة.
- تقدم الكيكة بجانب كوب من الشاي أو أي من المشروبات الساخنة.
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