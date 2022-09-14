نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط الاقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الخلاط من ألذ أنواع المخبوزات التي يمكنك تحضيرها في المنزل للاستمتاع بها في الأقطار أو العشاء، أو حتى لاستقبال الضيوف، فهي بمكونات سهلة واقتصادية ولن تحتاجي في تحضيرها لأكثر من 10 دقائق فقط.

مقادير كيكة الخلاط

مقادير كيكة الخلاط ستجديها لديك في مطبخك، ويمكنك تجهيزها بكل سهولة، فكل ما عليك هو تجهيز المكونات التالية:

٣ أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

رشة من ملح الطعام.

2 باكو بكينج بودر.

معلقة كبيرة خل أبيض.

كوب حليب.

كوب وربع سكر أبيض.

كوب زيت

٣ بيضات

ملعقة صغيرة فانيلا.

طريقة إعداد كيكة الخلاط

يمكنك بكل سهولة تحضير كيكة الخلاط والحصول على ألذ كيكة إسفنجية وهشة بمذاق رائع عند اتباع الخطوات التالية: