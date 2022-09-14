نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة اليابانيين وملكات الجمال بالنشا والطماطم تبييض فوري للوجه وإزالة الأسمرار حتي لو سواد الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى كل الفتيات والسيدات عن الأشياء التي تجعلنا نتمتع ببشرة صافية وبيضاء وتكون مشرقة ونقية ولها ملمس ناعم فهذا يمكننا أن نحصل عليه بإستعمال الخلطات الطبيعية أو يمكن أن نستخدم كريمات التفتيح، فهذه الأشياء تعمل على تبييض الوجه فمن المعروف أن البشرة السمراء من الأمور المزعجة التي ممكن أن تعاني منها أغلبية الفتيات فهذا الإسمرار يظهر نتيجة عدة أسباب مختلفة ومن ضمن هذه الأسباب هي التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، وأيضا يسبب كثرة إستعمال مستحضرات التجميل وغير ذلك العديد فأن هذه البشرة تجعل الفتاة تشعر بالخجل وتلجأ إلى إستعمال بعض الكريمات التي تساعدنا في تبييض الوجه ولكن أي نوع من أنواع هذه الكريمات لا تعطينا النتيجة المطلوبة وبجانب هذا يكون لها آثار سلبية على الوجه، لأن أي كريم من كريمات التفتيح قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة جدا وتدهور البشرة تماما لذلك تبحث كلا منهم عن الشئ المناسب والمفيد الذي يساعد على تفتيح البشرة بشكل طبيعي وبدون تأثير سلبي، فيمكننا أن نقوم بتبييض الوجه بإستعمال الوصفات الطبيعية. مكونات وصفة النشا والطماطم لتبييض الوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل وصفة النشا والطماطم لتبييض الوجه قومي بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الطماطم ونقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ويتم خلط جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعض بطريقة جيدة.

ويتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد.

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